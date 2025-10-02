Colectivos ecologistas lamentan la "total regresión" en conservación que supondrá el futuro PRUG del Teide

Archivo - Consejo de Europa evalúa el sistema de gestión y el estado de conservación del Parque Nacional del Teide - CEDIDO POR CABILDO DE TENERIFE - Archivo

Los servicios jurídicos de estas organizaciones estudian la posibilidad de llevar a los tribunales este documento regular por "vulnerar los objetivos fundamentales" de un parque nacional

Colectivos ecologistas en Tenerife han aseverado este jueves que el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión en el Parque Nacional del Teide aprobado inicialmente en el Patronato supondrá "una total regresión para la conservación" del Parque, con "actividades hasta ahora prohibidas" y que podrían afectar a su protección.

En un comunicado, la organización 'Canarias tiene un límite' recuerda que los dos representantes conservacionistas, los dos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el repreentante de la Federación de Montaña, la representante de los guías turísticos, la del CSIC y el de la ULL votaron en contra del documento.

A ello se sumó la abstención, puntualizan, del director del parque, que consideró que el documento "no era el adecuado" para la conservación de los valores del parque.

Así, exponen que, como figura en la documentación enviada al Patronato por el Director General de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miguel Ángel Morcuende, "existen razones de índole sociopolítica que justifican la aprobación del PRUG" ya que el documento sale adelante "por razones distintas a la conservación y a la ciencia".

EN CONTRA DE UNA CAMPAÑA DE "DESINFORMACIÓN"

"A pesar de la campaña de absoluta desinformación y lavado de imagen del Cabildo y de su presidenta en estos últimos días, el nuevo PRUG es una total regresión para la conservación: se autorizan actividades que hasta ahora estaban prohibidas por afectar negativamente a la conservación, como las carreras Blue Trail, Vuelta Ciclista a Tenerife y la Vuelta Ciclista a España y la Teide 360º, que implican un elevado número de participantes y espectadores y afectan a zonas de uso restringido", han argumentado desde el colectivo.

Además, denuncian los colectivos, el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión permite el ciclismo en las pistas de Arico El Viejo, en la pista del Corral del Niño-Montaña Limón y en la de Guamaso. A ello se suma la autorización para que el teleférico "extienda su concesión y haga negocio, ofreciendo servicios de restauración y diversas tiendas", algo que, denuncian, "ya viene haciendo al margen de la legalidad y con la complicidad del Cabildo".

"A pesar del peligro de los desprendimientos que se producen en la ladera del Teide, autorizan que las guaguas aparquen en la carretera de acceso, ocasionando un gran impacto paisajístico y poniendo en peligro la seguridad de las personas. Se amplían los permisos para los rodajes en Las Cañadas, no solo los de ficción sino los publicitarios, convirtiendo el parque nacional en un decorado para intereses privados", han agregado.

Lamentan también que no se establezca "un sistema de control eficaz" para limitar los grupos de corredores de montaña y que se aumenten los lugares de observación astronómica y el número de participantes. Además, aseveran, tampoco se garantiza el control y la erradicación de las especies invasoras, entre las que se encuentran, además de la abeja de la miel, --"un aumento desmesurado de colmenas"--, el muflón o el conejo europeo.

CONTROL DE VISITANTES: MEDIDAS "SIN CONCRETAR"

En cuanto al control del número de visitantes, prosigue el colectivo, las medidas "están sin concretar y no hay un plan con plazos de ejecución". En este sentido, lamentan que no se tenga en cuenta que "el excesivo número de visitantes" es la consecuencia lógica de un modelo turístico que promociona "aumentar sin límites".

"Incomprensiblemente tampoco se establecen unos mínimos para la vigilancia del parque, una de las principales demandas de colectivos ecologistas y de la sociedad. A pesar de figurar en el documento que no se puede cobrar la entrada al parque, los políticos siguen confundiendo a la opinión pública", exponen.

Los colectivos defienden la necesidad de "priorizar, de manera clara, la conservación". Mientras, critican que la futura normativa demuestre "el desprecio" tanto de la presidenta insular com del consejero de Transición Ecológica en esta cuestión, "anunciando medidas" que no están en el documento, "manipulando" la opinión pública.

Asimismo, puntualizan, los servicios jurídicos de los colectivos ecologistas están estudiando la posibilidad de llevar a los tribunales este PRUG por vulnerar los objetivos fundamentales de un parque nacional. "No permitiremos que el Teide se convierta en un parque temático", deslizan.