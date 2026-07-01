Colegio de Arquitectos y Real Academia Canaria de Bellas Artes rinden homenaje a Federico García Barba

Federico García Barba - COA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro y la Real Academia Canaria de Bellas Artes celebran este jueves a las 19.00 horas el acto homenaje a la memoria del reputado arquitecto, Federico García Barba, fallecido el pasado año.

La cita nace como reconocimiento colectivo a una trayectoria vinculada a la arquitectura, el urbanismo, el paisaje y el patrimonio cultural de las islas.

Federico García Barba fue una figura esencial para comprender la evolución arquitectónica y territorial de Canarias, un profesional que supo mirar la ciudad, el paisaje y el patrimonio desde el rigor, la sensibilidad y compromiso con la cultura canaria, resalta el COA en una nota.

Durante el homenaje intervendrán compañeros y compañeras de profesión como Catalina García Trujillo, Pedro Domínguez Anadón, Alejandro Beatutell, Virgilio Guitiérrez, Arsenio Pérez o la actual decana del COA, María Nieves Febles, entre otras personalidades y familiares que ofrecerán una visión compartida sobre su perfil profesional y humano.

El acto será también una oportunidad para celebrar y poner en valor el legado de un arquitecto que entendió la profesión más allá de estándares clásicos, ofreciendo en cada proyecto una forma de leer, cuidar y explicar Canarias a través de la mirada singular plasmada en sus proyectos, señala el COA en una nota.

A esta inquietud dio rienda suelta en la reconocida revista BASA, de la que fue director entre 1987 y 1990, etapa en la que impulsó numerosos debates, encuentros y actividades culturales.

Sus artículos y aportaciones marcaron a toda una generación de profesionales de la arquitectura.

Además, participó activamente en la Comisión de Urbanismo y presidió la Agrupación de Arquitectos Urbanistas.

DILATADA TRAYECTORIA

Federico García Barba destacó por su forma de entender la profesión, vinculando su trayectoria arquitectónica y urbanística a una intensa labor cultural, un compromiso que impulsó especialmente desde la Comisión de Cultura del COA y la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro, de la cual fue presidente entre 2010 y 2013.

Este compromiso personal y profesional con la cultura tuvo un importante reconocimiento con su ingreso en la Real Academia Canaria de Bellas Artes, donde fue nombrado académico de número en diciembre de 2007, confirmándose así como una de las voces con más peso de la profesión.

El nombre de Federico García Barba está unido a obras de referencia como la Casa de Los Laureles, en Tacoronte, reconocida con la mención Oraá de Arquitectura en 1985, la rehabilitación de la Casa Monteverde, La Laguna, realizada junto a María Nieves Febles, que también cuenta con la mención Oraá de Arquitectura en 1993 o el Hospital Nuestra Señora de los Dolores, proyecto realizado junto a la arquitecta Cristina Vázquez de Parga, obra finalista en los premios de Arquitectura 2026 de Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

Federico García Barba tamnién participó en el equipo redactor de los planes generales de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, así como en el Plan Insular de Fuerteventura.

Intervino además en la redacción de documentos de protección y ordenación vinculados a conjuntos históricos y paisajes urbanos, contribuyendo a ofrecer una visión renovada del territorio canario.