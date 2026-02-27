El Colegio de Economistas de Las Palmas asegura que las RUP siguen sin "cerrar la brecha" con Europa tras más de 30 años

Presentación del informe “Desigualdades y Convergencia en las Regiones Ultraperiféricas de la UE: Análisis Comparado 2014-2024” - CEDIDO POR COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS

Canarias es la segunda RUP con mayor presión fiscal (26,9%)

Es la segunda con mayor volumen de fondos estructurales y de inversión a pesar de ser la más poblada

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 (EUROPA PRESS)

El Colegio de Economistas de Las Palmas ha asegurado que las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea siguen sin "cerrar la brecha" con el territorio continental pese a más de 30 años de políticas específicas de cohesión, financiación reforzada y regímenes fiscales diferenciados.

Así lo recoge el informe titulado 'Desigualdades y Convergencia en las RUP de la UE: Análisis Comparado 2014-2024', que han presentado este viernes el decano de la institución colegial, Alcibiades Trancho Lemes, y la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Rosa Rodríguez Díaz.

Precisamente Rodríguez, que ha sido la directora y coordinadora del documento, explicó que "el esfuerzo fiscal que tienen que realizar los canarios, unido a la sistemática pérdida de convergencia de su renta per cápita explican, junto a otras variables socioeconómicas, el elevado nivel de pobreza y la pérdida de bienestar".

Así, el informe sitúa a Canarias como la segunda región ultraperiférica con mayor presión fiscal (26,9%), solo por detrás de Martinica (30,2%).

Al mismo tiempo, es la que presentó el menor diferencial respecto a su país: 10,4 puntos porcentuales, reducido a 9,2 puntos en 2024, cuando las demás, excepto Martinica, superaron los 16,5 puntos.

El documento destaca que en 2023, el PIB per cápita de Canarias solo representaba el 78,4% en relación al conjunto de España, tras haber perdido 15,4 puntos desde el año 2000 (del 93,8% al 78,4%). Respecto a la Unión Europea, se situó en el 72% en 2024, dos puntos por debajo del nivel de 2013.

Canarias es la región que más retrocedió en términos de convergencia económica dentro del conjunto analizado, y junto con Guayana Francesa son las únicas regiones que pierden convergencia.

En contraste, Madeira es la única RUP que superó la media de su país, alcanzando en 2023 el 108,3% del PIB per cápita respecto a Portugal, seguida de Azores. No obstante, es Martinica la que presentó mayor renta per cápita.

SEGUNDA REGIÓN CON MÁS FONDOS PESE A SER LA MÁS POBLADA

Durante el periodo 2014-2020, Canarias, a pesar de ser la más poblada, fue la segunda región con mayor volumen de fondos estructurales y de inversión asignados (2.309 millones de euros en FEDER, FSE y FEADER), solo por detrás de Reunión.

Sin embargo, su nivel de ejecución se situó en el 55,7% de los fondos finalmente asignados, por lo que se quedaron sin ejecutar 1.319 millones de euros.

Los fondos ejecutados (1.662 millones de euros) se situaron en niveles similares a los de Madeira (1.566 millones de euros) y por debajo de los de Azores (1.978 millones de euros), que fue la tercera con mayor importe asignado. Esta ejecutó el 160% de los recursos decididos, seguida de Azores (84,5%) y Reunión (80,9%).

El periodo 2021-2027, los recursos presupuestados por transferencias del exterior para Canarias presentaron un nivel de ejecución del 25,1%, según los datos extraídos del estado de liquidación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias de los años 2021-2024.

CANARIAS PRESENTA UNA TASA DE POBREZA DEL 24,6%

Por otro lado, Canarias registró en 2024 una tasa de pobreza del 24,6% y una tasa AROPE del 31,2%, niveles similares a los de hace dos décadas.

Aquí, las RUP Francesas presentaron --a excepción de Martinica (30,1%)-- tasas superiores al 39%, siendo Guayana Francesa la que presentó las tasas más elevadas, con más del 50% de su población en riesgo de pobreza y una AROPE cercana al 60%. Madeira (22,9%) y Azores (28,4%) mostraron los mejores indicadores relativos dentro del grupo.

Aunque el desempleo ha descendido en la última década, Canarias mantuvo en 2024 una tasa de paro del 13,8%, por encima del promedio nacional (11,3%) y de la media de la Unión Europea (5,9%). Azores y Madeira registraron tasas del 5,6%.

Finalmente, el sector servicios superó el 80% del Valor Añadido Bruto en todas las RUP y alcanza el 85,6% en Canarias. La industria manufacturera representó el 2,8% del PIB canario en 2022, tras una pérdida de peso sostenida desde 2000.