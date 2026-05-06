Colocada la primera piedra de 37 viviendas públicas en Jinámar (Gran Canaria) tras una inversión de 8 millones - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, han participado en la colocación de la primera piedra de una promoción de 37 viviendas protegidas en régimen de alquiler en Jinámar (Gran Canaria) tras una inversión de 8 millones de euros.

Según informa el Ejecutivo regional, la actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 16 meses, permitirá reforzar el parque público de vivienda en una de las zonas con mayor demanda de la isla.

Además, el proyecto incluye 37 plazas de garaje y 37 trasteros, y se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Al respecto, Rodríguez ha subrayado el valor estratégico de esta promoción dentro de la política de vivienda del Ejecutivo, destacando que "la última promoción de vivienda pública en este municipio se terminó en el año 2010. Hoy estamos cambiando esa realidad".

También ha puesto en valor el impulso dado en las últimas semanas. "En menos de dos meses hemos puesto en marcha dos edificios que permitirán incorporar 73 nuevas viviendas en Jinámar al parque público, poniéndolas a disposición de los canarios y canarias. Además, en esta misma zona, también existe una tercera parcela en la que se construirán otras 36 viviendas", dijo.

De igual modo, ha señalado que "estamos recuperando el ritmo de construcción de vivienda pública en Canarias después de años en los que no se generó oferta suficiente", y ha insistido en que "nuestro objetivo es aumentar el parque público para facilitar el acceso a la vivienda a las familias que más lo necesitan".

Mientras, la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, ha destacado que "la vivienda es hoy una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y, por eso, resulta fundamental que todas las administraciones trabajemos de forma coordinada para dar respuestas reales y eficaces. Hablar de vivienda no es solo hablar de economía o infraestructuras; hablamos de proyectos de vida, de estabilidad y de los sueños de muchas familias".

Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha apuntado que "en nombre de la ciudad de Telde, quiero expresar nuestro agradecimiento por seguir construyendo sueños. La colocación de esta primera piedra, además de su proximidad en el tiempo respecto a la anterior, refleja un compromiso firme y una capacidad de respuesta que merece ser reconocida".

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

En cuanto al proyecto, la promoción contempla viviendas de uno a cinco dormitorios, incluyendo unidades accesibles para personas con movilidad reducida.

Asimismo, el edificio se organiza en tres plantas sobre rasante destinadas a viviendas y una planta bajo rasante destinada a garajes.

El diseño incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con la instalación de placas fotovoltaicas, sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria y soluciones constructivas que favorecen el aislamiento térmico y acústico.

Finalmente, las viviendas cuentan con ventilación cruzada natural, lo que mejora el confort interior y reduce el consumo energético.