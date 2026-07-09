La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas acoge la incorporación de 59 agentes en prácticas

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha acogido la incorporación de un total de 59 alumnos en prácticas, que inician la segunda fase de su período formativo en diferentes islas de la provincia.

En concreto, 22 de estos 59 alumnos realizarán sus prácticas en unidades de la isla de Lanzarote, 35 lo harán en Fuerteventura y dos en la isla de Gran Canaria, permitiendo con ello reforzar las unidades territoriales de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El objetivo de esta incorporación es el de incrementar la presencia de efectivos durante el período estival atendiendo a las necesidades operativas de las distintas unidades.

Así durante 40 semanas, los guardias civiles alumnos completarán su formación práctica, que les permitirá adquirir la experiencia necesaria para obtener la condición de guardias civiles profesionales.

A nivel nacional, son un total de 3.123 guardias civiles alumnos los que se incorporan este año a unidades de toda España, lo que supone un aumento de 390 efectivos respecto al año anterior, cuando se incorporaron 2.733.

También 874 alumnos complementarán su formación prestando servicio en distintas especialidades de la Guardia Civil, entre ellas Tráfico, Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), Fiscal y Fronteras o Servicio Marítimo.

Todo este alumnado procede de la 131.ª promoción de la Academia de Guardias de Baeza y de la 172.ª promoción del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.