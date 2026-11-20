Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife comenzará este lunes las obras de rehabilitación del firme del acceso norte de guaguas del Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife y sus paradas exteriores.

La actuación, que cuenta con una inversión de 82.179,97 euros, tiene como objetivo mejorar las condiciones de circulación y seguridad de los vehículos de transporte público que utilizan diariamente estas instalaciones, así como la comodidad de las personas usuarias, según ha precisado el Cabildo tinerfeño en una nota.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución previsto de un mes y se desarrollarán en dos fases diferenciadas para mantener la operatividad del Intercambiador y reducir las afecciones a los servicios de transporte.

La primera fase se centrará en la rehabilitación del acceso norte de guaguas, en la calle Doctor Antonio Perera Reyes, mientras que la segunda abordará la renovación del pavimento de la zona exterior destinada a taxis, servicios de conexión con los ferris y la línea 020, frente a los juzgados.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha señalado que se han organizado los trabajos con el objetivo de reducir al máximo las afecciones a los usuarios de las carreteras, a quien solicita que presten "especial atención a la señalización y a los cambios provisionales en las paradas".

La intervención respondería al deterioro que presenta el pavimento en distintos puntos del Intercambiador, especialmente en el acceso norte, por el que circulan más de 1.000 guaguas al día. En esta zona se han detectado grietas, deformaciones y baches, mientras que en el área exterior existen adoquines sueltos, hundimientos y puntos de acumulación de agua durante los episodios de lluvia.

CAMBIOS PROVISIONALES

Durante la primera fase de las obras, que comenzará este lunes con la rehabilitación del acceso norte, las líneas 910 y 014 de TITSA pasarán a operar de manera temporal en el espacio que actualmente ocupan los servicios de taxi, situado en el lateral del Intercambiador, frente a los juzgados. En concreto, la línea 014 saldrá desde la dársena 38, mientras que la 910 lo hará desde la dársena 39.

Por su parte, la línea 020 exprés, que conecta el Intercambiador con el Aeropuerto de Tenerife Norte, se trasladará a la dársena 43, situada junto a la cafetería del Intercambiador, frente a la parada del tranvía.

Asimismo, los servicios de conexión con los ferris de las navieras Fred Olsen y Baleària se ubicarán en las dársenas 45 y 46, respectivamente, situadas a pocos metros de la parada provisional de la línea 020, al final de la avenida Víctor Zurita Soler.

Una vez finalizada esta primera fase, las líneas 910 y 014 regresarán a sus dársenas habituales y comenzarán los trabajos de rehabilitación de la zona exterior. Durante esta segunda etapa, los servicios de taxi, ferris y la línea 020 permanecerán en sus ubicaciones provisionales hasta la finalización completa de las obras.

El resto de los movimientos de guaguas se organizará mediante itinerarios alternativos y se reforzará la señalización para facilitar los desplazamientos de peatones, viajeros y vehículos durante toda la intervención.

RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Asyota Asfaltos y Obras S.L. por un importe de 82.179,97 euros, IGIC incluido.

La actuación contempla la retirada y demolición de los pavimentos deteriorados, la renovación de las distintas capas del firme y el extendido de nuevas mezclas asfálticas. En la zona exterior se procederá, además, a la retirada del adoquinado existente y a su sustitución por un nuevo pavimento.

Los trabajos incluyen también la reposición de la señalización horizontal y la instalación de los elementos de seguridad y señalización provisional necesarios durante la ejecución.