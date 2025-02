Las compañías petroleras retuvieron 857 millones con el subsidio de 20 céntimos al combustible, según un estudio

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las compañías petroleras retuvieron 857 millones con el subsidio de 20 céntimos al combustible, según se desprende de un estudio realizado por el profesor titular e investigador del Grupo de Análisis de Políticas Públicas del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Juan Luis Jiménez, junto al adscrito a dicho departamento José Manuel Cazorla Artiles; y Jordi Perdiguero de la Universitat Autónoma de Barcelona.

En una investigación que ha quedado recogida en un artículo publicado en la revista SERIEs, Journal of the Spanish Economic Association, indexada en el Journal of Citation Reports, cifran en 857 millones de euros la cantidad que las compañías petroleras retuvieron gracias al subsidio de 20 céntimos al combustible puesto en marcha en 2022, según ha informado la ULPGC en nota de prensa.

Al respecto, apuntan que "es la primera vez" que se cuantifica este parámetro y la "única" estimación causal hecha hasta el momento sobre los efectos de este subsidio.

En este sentido, indican que la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 llevó a un "aumento de los precios" de la gasolina y, con el fin de tratar de paliarlo, el Gobierno de España impulsó un subsidio al combustible de 20 céntimos por litro entre abril y diciembre de ese año.

Para realizar esta investigación, explican que se tomó como grupo de control a los países de la Unión Europea que no introdujeron medidas en este mercado, se analizaron las series semanales de precios y se aplicó un modelo de análisis econométrico conocido como "diferencia-en-diferencias" (que mide el efecto de una intervención sobre un grupo de tratamiento respecto a un grupo de comparación al que no se le aplica esa intervención, a través de un periodo de tiempo).

De este modo se buscaba ver el efecto tanto del subsidio como de su eliminación sobre los precios del combustible, revelando los resultados que el subsidio "incrementó el precio neto" del diésel en más de 5 céntimos de euro por litro, mientras que "no se apreciaron cambios significativos" en el coste al consumidor de la gasolina 95.

Además se constató que el diésel volvió a sus precios anteriores tras la finalización del subsidio.

Estas estimaciones llevaron a resolver que de los 4.250 millones de euros públicos que aproximadamente costó el subsidio, las petroleras se apropiaron de unos 857, lo que supuso un 23,8 por ciento del coste; mientras que otra parte retornó al Estado a través del IVA, al encarecerse el precio de la gasolina y, a consecuencia, aumentar la recaudación.

Los autores de la investigación resaltan la "relativa inefectividad" de la medida, ya que el abaratamiento que el consumidor debió notar no fue de 20 céntimos sino de 15, al quedarse las compañías con el porcentaje citado.

Finalmente señalan que esta investigación tiene "especial relevancia" en Canarias, ya que actualmente se está aplicando en determinadas islas una medida similar por parte del Gobierno autonómico.