La comparsa Cariocas se hace con el concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Primer premio de interpretación para la comparsa Carioca en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comparsa Cariocas se ha hecho con el primer premio de Interpretación en el Concurso de Comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, que se celebró en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, y que contó con la presencia de unos 6.000 espectadores.

El segundo premio de Interpretación fue para Joroperos, mientras que Danzarines Canarios quedó clasificada en tercer lugar, y se entregó un accésit a Tropicana, según ha informado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en nota de prensa.

En cuanto al disfraz, el primer premio fue para la comparsa Bahía Bahitiare, seguida de Cariocas y Joroperos, mientras que Rumberos se llevó un accésit.

Las agrupaciones que han participado en esta edición del certamen han sido Bahía Bahitiare, Los Valleiros, Río Orinoco, Joroperos, Rumberos, Danzarines Canarios, Cariocas, Tropicana, Bella Mariana, y Tabajaras; y el jurado encargado de determinar los premios estuvo compuesto por Goyo, diseñador; Nauzet Salazar Cortés, diseñador de vestuario de carnaval y director artístico; y Cristina Alejandra Martín González, técnica superior en vestuario de espectáculos.

Por su parte, en el área de Interpretación estuvo Teresa de Jesús Jerónimo Hernández, profesora de música del Conservatorio Hispano Inglés y licenciada en pedagogía del lenguaje musical; Diego Expósito, pianista, compositor y arreglista; Besay Pérez, cantante; Manoly Triviño, profesora del plan de coros Municipal y directora del Coro Municipal de Voces Blancas; o Mar García Callejo, bailarina, campeona mundial de salsa 2018, 2019 y profesora de danza, entre otros.

La presentación del espectáculo la realizaron Tomás Galván y Wendy Fuentes, y el grupo Saoco actuó mientras deliberaba el jurado.