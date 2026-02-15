La comparsa Los Cariocas, primer premio de Ritmo y Armonía 'Manuel Monzón' del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Los Cariocas conquista el primer premio de Ritmo y Armonía 'Manuel Monzón' - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comparsa Los Cariocas se alzó en la noche de este sábado con el Primer Premio 'Manuel Monzón' del concurso Ritmo y Armonía del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el Ayuntamiento, el segundo premio fue para Tropicana y el tercero recayó en Los Joroperos, mientras que Los Valleiros logró el accésit y el Estandarte fue adjudicado a la comparsa Río Orinoco.

Así, el 'sambódromo chicherrero' congregó a miles de personas que presenciaron en directo el desfile desde las aceras y terrazas de todo el trayecto, así como en las gradas instaladas en las proximidades de la plaza de España y en la propia avenida Francisco La Roche, más conocida como avenida de Anaga.

Además de las comparsas, en el desfile también intervinieron la Reina del Carnaval 2026, su Corte de Honor y las demás participantes en el gran concurso de la belleza de las fiestas santacruceras. Joroperos Infantil y Tropicana Infantil sirvieron como telenorenos de las adultas, la comparsa Cumbacheros también estuvo presente en el desfile.

Por otro lado, también fueron entregados los premios del Concurso de Carrozas y Coches Engalanados, participantes en la Cabalgata del pasado viernes.

En el concurso de Carrozas, el primer premio recayó en la composición 'Jardinero alado y la memoria de la florofila'; el segundo premio fue para 'Lo que pasa en Carnaval se queda en Carnaval'; el tercer premio recayó en la carroza 'El Merengazo', y se otorgó una cuarta distinción que fue para 'Paraíso del Carnaval'.

Finalmente, en el apartado de Coches Engalanados, 'Las Canchanchanas 2.0' se alzaron con el primer premio; la fantasía 'La Mercedita' obtuvo el segundo galardón; el tercero recayó en 'La Purpurina', y un cuarto otorgado por el jurado fu a parar a 'Las 300 y pico'.