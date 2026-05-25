Las compras de Mercadona a proveedores canarios superan los 810 millones en 2025

Papayas compradas por Mercadona a proveedores locales de Canarias - MERCADONA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Mercadona colaboró al cierre de 2025 con más de 700 proveedores de producto, no comerciales y de servicio de origen canario con compras por valor de más de 810 millones de euros.

En términos de empleo, Mercadona creó el año pasado 300 nuevos puestos de trabajo en Canarias, donde dispone de una plantilla compuesta por más de 5.100 personas.

Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad, precisa en una nota.

Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC y su política de retribución variable con las primas por objetivos --en concreto en marzo de este año han sido dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad--.

El apoyo al tejido productivo se ha visto reflejado en un volumen de compras a proveedores canarios que alcanza los 810 millones de euros durante el 2025.

Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona para ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus clientes, figuran los 1,2 millones de kilos de pimiento; 1,8 millones de kilos de papaya; los más de 2 millones de kilos de aguacate; los 2,3 millones de kilos de sandía; los 5 millones de kilos de papa; los 7 millones de kilos de tomate y los 70 millones de kilos de plátano, cifras todas ellas que reflejan la "apuesta decidida" de la compañía por el sector agroalimentario del archipiélago, señala.

La inversión de Mercadona en Canarias también ha sido una constante en 2025, ya que ha ascendido a 20,7 millones de euros.

De este total, 17,5 millones de euros han ido destinados a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección 'Listo para Comer' y 3,2 millones de euros, a actuaciones de mejora en los dos bloques logísticos de la compañía, sitos en Ingenio (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife), así como en su almacén satélite de Fuerteventura.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto un supermercado --que ha supuesto el cierre de otros dos por no cumplir los estándares requeridos por la compañía-- en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), y ha reformado una tienda en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).

A cierre de 2025, Mercadona contaba con 82 supermercados, 71 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8), 70 tenían la sección 'Listo para Comer' y 54 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 985 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 37 entidades sociales con las que colabora diariamente en Canarias, lo que equivale a más de 16.420 carros de la compra.

CRECIMIENTO COMPARTIDO: MEJOR CON HECHOS

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

La apuesta de la compañía por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable.

De esta manera, más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

De este modo, la empresa continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.

Al mismo tiempo los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras.

El año pasado las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que al año anterior.