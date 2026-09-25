La compraventa de viviendas en Canarias sube un 2,1% en julio, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Canarias ha subido un 2,1% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5,11% a nivel nacional), hasta sumar un total de 2.289 operaciones, aunque se ralentiza respecto a la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, las 2.289 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Canarias, 2.236 se realizaron sobre viviendas libres y 53 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 613 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 1.676 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 3.614 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.289 compraventas, 562 fueron herencias, 95 donaciones y 11 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Canarias 6.096 fincas urbanas a través de 3.822 compraventas, 917 herencias, 133 donaciones, 36 permutas y 1.188 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 754 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 194 herencias, 337 compraventas, 60 donaciones, dios permutas y 161 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en julio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 26,36% seguida de Galicia, un 10,76% más, y Castilla y León (+9,69%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Baleares y País Vasco con caídas del 15,19%, 14,3% y del 12,37%, respectivamente

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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