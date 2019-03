Concha Velasco llena el Teatro Cuyás con la comedia 'El Funeral', una de las obras "más difíciles" para ella

Publicado 15/03/2019 14:59:41 CET

La actriz Concha Velasco ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria con la comedia 'El Funeral', que dirige su hijo Manuel M.Velasco, y con la que volverá a subirse a las tablas del Teatro Cuyás, asegurando que es una de las obras "más difíciles" que ha realizado.

Concha Velasco, que ha venido en esta ocasión acompañada de uno de sus hijos y de un nieto, ha asegurado que siempre que vuelve a la capital grancanaria y al Cuyás "es emocionante", afirmando que es como estar en su casa. "Es un placer enorme volver aquí y a este teatro especial", dijo en rueda de prensa.

La actriz que no ha querido desvelar mucho sobre lo que se va a encontrar el espectador, sí que señaló que se interactúa mucho con el patio de butacas aunque confesó que lo que peor llevaba era que el público no le pueda tocar porque su personaje es el de un fantasma.

En relación a cómo ha sido el trabajo con su hijo, admitió que si bien es "muy disciplinada", también tiene "mucho carácter" pero su hijo, apuntó, tiene "más carácter", así que hace lo que él le mande porque "no" quiere que "nadie piense que hay un favoritismo. Se hace lo que dice Manuel".

En este sentido, señaló que la obra, cuyo autor es también su hijo, es "diferente, está bien escrita, es divertida, tiene mucha conexión" con el público. En cuanto a los personajes admitió que hace con la "misma intensidad" la comedia que el drama, si bien afirmó que 'El Funeral' es de las obras "más difíciles" que ha hecho en su vida porque su personaje "no es real".

Además se da la circunstancia que el 17 de marzo se cumple un año desde que comenzara la obra, que se estrenó en Valladolid, por lo dijo lo celebrarán en la isla aunque su hijo no ha podido viajar en esta ocasión.

LOS 80 EN CASA

La actriz, que cumplirá en 2019 los 80 años, también ha divagado entorno a su vida personal, apuntó que si bien en su momento cuando ha estado más enferma dijo que iba a dejar la profesión, ahora no piensa en ello.

En este sentido, expuso que lo que ha pedido para su 80 cumpleaños es cumplirlos en casa porque apuntó que siempre lo hace subida en los escenarios pero en 2019 le apetece soplar las velas en su casa.

Concha Velasco que se ha mostrado con mucha energía, aseguró que a lo que tiene "miedo" en esta vida es al Alzheimer. "Mis hijos sí me devuelven todo lo que les he dado pero lo único que no me gustaría es dar la lata", a lo que añadió que tampoco le gustaría salir al escenario "decrépita".