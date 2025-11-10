Concluyen las obras de clausura y sellado del vertedero de Degollada de las Yeguas, en el sur de Gran Canaria

El consejero canario de Política Territorial, Manuel Miranda (2º por la dch) visita el vertedero Degollada de las Yeguas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), que ha finalizado su clausura y sellado - CONSEJERÍA CANARIA DE POLÍTICA TERRITORIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de clausura y sellado del vertedero de residuos inertes de Degollada de las Yeguas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), han concluido tras una inversión, por parte de la Consejería regional de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, de 1.416.109 euros.

Por ello, el consejero canario de Política Territorial, Manuel Miranda, ha visitado la zona acompañado de la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), María Montserrat Ortega; el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, y el concejal de Limpieza, Ruymán Cardoso, según ha informado la Consejería regional de Política Territorial en nota de prensa.

Miranda destacó, durante el transcurso de la visita, la importancia de avanzar en el sellado de vertederos en Canarias, sobre los que había un expediente de sanción abierto por parte de la Unión Europea. Añadió que con esta actuación se cierra un episodio "de más de cuatro décadas de afección ambiental en el entorno de Degollada de las Yeguas, devolviendo al paisaje "su equilibrio" y garantizando que "no se reproduzcan los impactos del pasado".

El compromiso "es seguir sellando todos" los vertederos históricos del archipiélago, "cumpliendo con la normativa europea y avanzando hacia un territorio más sostenible y restaurado".

Por su parte, la directora de la ACPMN, María Montserrat Ortega, expuso que el proyecto "ha supuesto la restauración ambiental de un espacio degradado de 77.381 metros cuadrados, equivalente a unos once campos de fútbol, en una zona de suelo rústico de alto valor natural".

En relación a la información recabada por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, las primeras imágenes que constatan la existencia de residuos en la zona datan de 1977. Además desde 1987 hay documentadas quemas de residuos en distintas áreas del vertedero.

Las obras para acabar con el vertedero, iniciadas en marzo de 2025, han culminado este mes de noviembre y en estos meses se han tenido que tratar 2.480 metros cúbicos de residuos, equivalentes a 3.720 toneladas, que han sido clasificados y triturados.

Para el sellado se han utilizado 9.631 metros cúbicos de tierra vegetal --unas 6.067 toneladas--, que han servido para cubrir toda la superficie afectada y funcionarán como sustrato para la colonización natural de especies vegetales.

Finalmente el proyecto ha incluido una repoblación vegetal con 4.285 ejemplares de flora autóctona, distribuidos según criterios botánicos que atienden a las condiciones de humedad, temperatura y capacidad de fijación del terreno. Estas especies facilitarán la estabilización de las laderas y la integración paisajística del entorno.

Esta clausura permite al Gobierno de Canarias avanzar en la recuperación de espacios degradados y en la restauración ecológica de suelos afectados por vertidos históricos, dentro de la estrategia regional de gestión sostenible de residuos y mejora del territorio.

Finalmente Miranda recordó que una de las prioridades de su departamento para esta legislatura es la restauración de todos los vertederos objeto del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea en 2015. Para ello, entre 2024 y 2025 se han destinado alrededor de 4,5 millones de euros dirigidos al sellado de ocho vertederos en el archipiélago.