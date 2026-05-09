Un conductor resulta herido grave al volcar su vehículo en la GC-1, a la altura de la potabilizadora

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 24 años resultó herido grave sobre las 01.00 horas de este sábado al volcar su vehículo en la GC-1, a la altura de la potabilizadora, dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el ocupante del vehículo había sido liberado del mismo por otros ciudadanos por lo que pudieron prestarle la asistencia sanitaria inicial.

Una vez en el lugar, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al varón de politraumatismos de carácter grave, por lo que fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria aseguraron el vehículo y colaboraron con los servicios de emergencia, mientras que la Guardia Civil instruyó el atestado correspondiente y reguló el tráfico en la carretera.