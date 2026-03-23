El conductor de un turismo herido moderado al colisionar con una guagua a su paso por Ingenio (Gran Canaria)

Coche accidentado al colisionar con una guagua en Ingenio (Gran Canaria) - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 45 años, ha resultado herido de carácter moderado al colisionar su turismo con una guagua a su paso por Ingenio, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 10.36 horas de este lunes, en el punto kilométrico 18 de la GC-1, en sentido norte, a su paso por Ingenio, y hasta la zona se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que liberaron al afectado del interior de su turismo y aseguraron el vehículo; mientras que los pasajeros de la guagua salieron por sus propios medios.

Posteriormente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al afectado, que presentaba en el momento inicial de la asistencia policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente efectivos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la zona y se encargaron de las diligencias correspondientes.