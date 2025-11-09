Una conferencia desgranará en Tenerife los "graves riesgos" del mal uso de la luz artificial para la vida nocturna

Archivo - Imagen obtenida desde la isla de Sálvora, en el norte de España. El resplandor brillante del cielo en la parte inferior izquierda se produce por la contaminación lumínica, principalmente por el uso de LED blancos y azules y luminarias mal apanta - FERNANDO REY - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y SEO/BirdLife Canarias celebrarán este jueves la conferencia 'Contaminación Lumínica: Una Amenaza Silenciosa', una jornada que pretende desgranar los "graves riesgos" que el uso "ineficiente y descontrolado" de la luz artificial supone para la vida nocturna.

La ponencia estará a cargo de Federico de la Paz, técnico de la Oficina Técnica de Protección del Cielo (OTPC) del IAC, y Yarci Acosta, delegado de Seo/Birdlife en Canarias. El evento se desarrollará desde las 16.00 horas, en el Aula del IAC en La Laguna.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, la charla se retransmitirá en directo a través de YouTube, según ha informado el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en una nota de prensa.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de organizaciones ecologistas y conservacionistas como Amigos de Las Pardelas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y la Asociación Canaria para la Conservación de la Biodiversidad (ACBC).

EL CONTENIDO

El contenido central de la conferencia se centrará en la amenaza de la contaminación lumínica, su impacto crítico en la astronomía, --comprometiendo la calidad de los cielos y el trabajo de los Observatorios--, la afección a la salud pública, causando la denominada 'crono disrupción', trastornos de sueño y cardiovasculares, y los daños a la biodiversidad, alterando procesos como la migración de aves y los ciclos de vida de la flora.

Por su parte, Federico de la Paz presentará el decálogo de soluciones propuesto por el IAC para mitigar este problema, poniendo especial énfasis en la necesidad de iluminar solo hacia el suelo y el uso exclusivo de luminarias certificadas de espectro cálido y ámbar, desaconsejando y prohibiendo el uso de luz blanca o azul fría. Asimismo, se abordará la urgencia de extender la Ley del Cielo para una protección integral del territorio insular.