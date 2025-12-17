La consejera de Turismo de Canarias apuesta por un modelo turístico transversal y con una visión 360º

Jéssica de León - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha apostado este miércoles por un modelo de turismo transversal, que desarrolle una visión 360º.

Según ha informado el departamento regional en una nota de prensa, así lo aseguró en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) durante su participación en la actividad 'Tercer Grado'.

"No es solo turismo lo que gestionamos, entendido este como hoteles, aeropuertos y guaguas. También nos preocupa la carga turística o la presión que esos turistas ejercen en servicios públicos esenciales como la recogida de residuos, la sanidad, la vivienda o el transporte", aseguró.

Además, subrayó que "en la actualidad tenemos una visión holística, si bien las leyes turísticas que nos regulan como comunidad autónoma no tienen ese objetivo porque los legisladores de 1995 estaban centrados en impulsar un modelo que consolidara Canarias frente al resto del mundo. Sin embargo, ya hemos superado esa etapa".

Por su parte, De León agradeció a la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote y al Cabildo de Lanzarote el desarrollo de esta iniciativa que forma parte de los compromisos renovados el pasado mes de noviembre tras la firma de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30.

"Estar aquí --continuó-- nos permite mantener un diálogo con las personas que se van a dedicar a la industria turística de Canarias, el pilar de nuestra economía, pero también, mantenemos este diálogo justo en el momento en el que se abre el debate sobre transformar el modelo turístico, un modelo que tiene que mirar mucho hacia Lanzarote, que ha sido pionera en trabajar el producto en términos de calidad".

Mientras, para la consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo, este tipo de actividades "son el complemento ideal para esta formación. Es un alumnado que está a punto de graduarse, por lo que próximamente se convertirán en profesionales del sector".

"Qué mejor forma de complementar la formación desde el punto de vista político que con la explicación directa. Siempre es mejor la formación directa porque incide en los contenidos pedagógicos, que siempre son de gran interés", comentó.

Por su parte, la directora de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, Eva Crespo, hizo especial hincapié en la importancia de "fomentar el diálogo entre la universidad y los responsables políticos en turismo, porque permite abrir un diálogo constructivo y sereno que crea sinergias en torno a la reflexión de un modelo turístico equilibrado".