La Consejería de Educación publica la convocatoria de ayudas propias para alumnado con TDAH

La Consejería de Educación mantendrá por segundo año consecutivo las ayudas propias para el alumnado con TDAH - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Las ayudas de la Consejería se dirigen al alumnado que no puede acceder a las becas estatales por no cumplir los requisitos del Ministerio

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha publicado este viernes, por segundo año consecutivo, la convocatoria de ayudas propias dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) asociadas a trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad (TDAH).

El objetivo de esta medida es el de compensar al alumnado que no puede acogerse a las becas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, por no disponer de un certificado de discapacidad igual o superior al 25%, según ha advertido el departamento regional en una nota.

Así, esta convocatoria llega "a modo de compensación" de las becas del Ministerio, una vez que los plazos de éstas se han cerrado, para garantizar que el alumnado con TDAH no quede desatendido. Las ayudas se destinan a sufragar los gastos derivados de la reeducación pedagógica o del lenguaje, realizados durante el curso 2024/2025.

La Consejería ha defendido la necesidad de que todo el alumnado con TDAH pueda acceder a becas, lo que ha permitido que el Ministerio rebaje los requisitos de discapacidad exigidos en su convocatoria en un 8% respecto a 2024. Si bien, desde el Ejecutivo canario defienden que se debe becar a todo el alumnado con TDAH, sin excepciones.

"Con esta medida seguimos avanzando en nuestro compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, para que ningún alumno quede atrás por razones económicas o administrativas", ha señalado consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez.

REQUISITOS Y OTROS DETALLES

La convocatoria, gestionada por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, se enmarca en los planes estratégicos de la Consejería para reforzar la calidad, la equidad y la inclusión en el sistema educativo canario. Estas ayudas, destinadas a consolidar el proceso educativo del alumnado fuera del contexto escolar, contribuyen al logro de los ejes de actuación y los objetivos estratégicos de programación anual de las enseñanzas de la Consejería de Educación.

Con el fin de favorecer la máxima ayuda posible al alumnado, la Consejería establece que estas ayudas sean compatibles con otras becas o subvenciones de la misma finalidad, ya provengan de administraciones, entidades privadas, organismos internacionales o de la Unión Europea.

Podrán optar a estas ayudas los alumnos y las alumnas que cuenten con un informe psicopedagógico con NEAE por TDAH emitido por los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos (EOEP) antes de septiembre de 2024 y con una antigüedad máxima de cinco cursos.

También deberán no tener reconocida una discapacidad igual o superior al 25% y haber estado escolarizados en centros públicos de Canarias en Educación Infantil, Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos Formativos. Así, será requisito haber recibido durante el curso 2024/2025 servicio de reeducación pedagógica o del lenguaje, por un gabinete psicopedagógico, un centro o un profesional.

Las solicitudes deberán cumplimentarse a través del formulario disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, y presentarse junto con la documentación requerida. El plazo de presentación será de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Canarias, siendo la cuantía máxima de la ayuda asciende a 913 euros por estudiante.