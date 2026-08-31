La Consejería de Sanidad de Canarias culmina la estabilización por concurso de méritos de más de 9.000 plazas

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón, informó este lunes al Consejo de Gobierno que el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha culminado el proceso de estabilización de las plantillas de profesionales por concurso de méritos que ha permitido que 9.000 plazas queden estabilizadas.

Según informa el Ejecutivo regional, se trata de una vía contemplada en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para reducción de la temporalidad en el empleo público.

En este sentido, ha sido el mayor proceso de estabilización realizado por una administración pública en Canarias, que afecta a alrededor de 12.000 plazas, de las que más de 9.000 se han podido estabilizar mediante el procedimiento de méritos y el resto en la fase de concurso oposición.

El procedimiento culmina ahora tras publicar las dos últimas categorías que quedaban pendientes: la de Auxiliar de Enfermería y la del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, ambas muy numerosas.

Además, este proceso selectivo ha permitido estabilizar sólo por concurso de méritos las plazas de 122 categorías profesionales entre las que se encuentran 1.046 plazas de facultativos, 675 de médicos de Familia, 123 Pediatras de Atención Primaria, 2.059 enfermeros, 2.204 auxiliares de Enfermería, 1.123 plazas de Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, 702 de Celador, 161 de Técnico Especialista en Laboratorio y 124 de Técnico Especialista en Radiodiagnóscito, entre otras categorías.

Asimismo, se ha reconocido el esfuerzo realizado por los miembros de los 112 tribunales, el personal de la Dirección General de Recursos Humanos del SCS y los colaboradores para la realización de los exámenes de esta macro-oferta de empleo público sin precedentes en los treinta años de historia del SCS.

Por su parte, el proceso selectivo de estabilización del empleo temporal mediante concurso-oposición constituye el segundo de los procedimientos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, desarrollados por el Servicio Canario de la Salud y consta de 1.585 plazas pertenecientes a 110 categorías, de las que 308 corresponden a facultativos y las restantes se distribuyen entre las demás categorías sanitarias y de gestión y servicios.

Actualmente ya se ha realizado el 69% de los exámenes previstos y se han publicado los resultados de todas las categorías y especialidades del Grupo A/A1 Sanitario, entre las que se encuentran las de médicos y facultativos, y las del Grupo A/A1 de Gestión y Servicios .

En paralelo, los procedimientos en los que ya se ha celebrado la oposición continúan avanzando en las sucesivas fases previstas en las bases: baremación de méritos, publicación de resultados provisionales y definitivos del concurso-oposición, petición de plazas, propuesta de nombramiento, nombramiento y toma de posesión.

Asimismo, en estos momentos 27 categorías profesionales/procesos selectivos se encuentran ya en fase de adjudicación de plazas, una vez superadas las fases previas correspondientes.

El avance de estos procedimientos se produce de forma simultánea con las publicaciones de nombramientos y tomas de posesión de los procesos culminados, mientras se está preparando la logística para la celebración de los otros 35 exámenes con los finaliza todo el proceso.

Por último, en total entre los procesos de estabilización temporal de larga duración por concurso de méritos y el de concurso oposición se estabilizan las casi 12.000 plazas convocadas, 1.855 se corresponden con facultativos, 831 médicos de familia, 142 de médicos de Urgencias, 176 de pediatría, 2.136 de enfermería, 2.592 de Auxiliar de Enfermería, 940 de celadores y 1.320 de auxiliares administrativos, entre otras.