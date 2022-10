La Consejería de Sanidad de Canarias lanza su estrategia abordar el dolor crónico no oncológico

Presentación de la Estrategia del dolor crónico no oncológico en Canaria 2022-2026

Presentación de la Estrategia del dolor crónico no oncológico en Canaria 2022-2026 - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha lanzado su 'Estrategia del dolor crónico no oncológico en Canaria 2022-2026', según ha informado el Ejecutivo regional, que recuerda que unas 361.700 personas se encuentran en esta situación.

Se trata de una herramienta con la que se busca seguir mejorando el abordaje de las personas que presentan dolor de una forma efectiva y desde una perspectiva integral y multidisciplinar, y teniendo siempre en cuenta los aspectos biopsicosociales del paciente y de su entorno.

Este documento ayudará a promover un modelo organizativo adecuado para la atención al dolor crónico no oncológico, desde una perspectiva holística de la persona y con perspectiva multidisciplinar.

Por su parte, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, la directora general de Programas Asistenciales, Elizabeth Hernández, y la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes de España, Carina Escobar, han sido los encargados de presentan la iniciativa.

Precisamente Domínguez destacó que "la Estrategia pone en el centro de la atención a las personas y sus familiares, no solo promoviendo la excelencia clínica, sino también incorporando a los procesos asistenciales la visión humana, mediante el fomento de la empatía y la dignidad de trato".

También aseguró que el SCS es consciente de la necesidad de avanzar en el manejo y tratamiento del dolor en todas sus tipologías, por lo que se ha previsto la elaboración de diferentes estrategias adaptadas a cada una de ellas.

VELAR POR UN ADECUADO DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA

Por su parte, la directora general de Programas Asistenciales explicó que la estrategia plantea una estructura para velar por su adecuado despliegue mediante el establecimiento de un modelo de coordinación y seguimiento que asegure la consecución de los objetivos y el adecuado desarrollo de las acciones.

"Estamos convencidos de que la Estrategia supondrá un avance importante en el abordaje del dolor crónico no oncológico en Canarias, mejorando la práctica clínica, y por tanto, la atención de las personas en nuestro sistema sanitario", apuntó.

La presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes de España, Carina Escobar, recordó por su parte la importancia del diagnóstico precoz en los casos de personas que presentan dolor crónico.

En este contexto, puso en valor que la Estrategia contemple una dimensión biopsicosocial a la hora de tratar al paciente y haya establecido una vinculación estrecha entre Atención Primaria y Especializada con vías de derivación bien establecidas para agilizar el diagnóstico y los tratamientos adecuados.

SEIS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

La Estrategia se ha articulado en torno a seis líneas estratégicas y 17 proyectos que abordan los principales retos que afronta el SCS en el marco del dolor crónico no oncológico.

Entre las líneas están la cultura y el modelo organizativo orientado a la atención al dolor crónico no oncológico; un proceso de atención integral del dolor crónico no oncológico con foco multidisciplinar; la formación de los profesionales; las adecuadas tecnologías, sistemas de registro y medición de los datos de dolor crónico no oncológico; la incorporación de la innovación e impulso a la investigación y la participación del paciente en el manejo de su patología.

UNAS 361.700 PERSONAS CON DOLOR CRÓNICO EN CANARIAS

Mientras, la prevalencia del dolor crónico se sitúa en torno al 17 por ciento de la población española adulta y se estima que en Canarias la población afectada por dolor crónico es de 361.700 personas, que son atendidas en la red asistencial del SCS y en las unidades del dolor de los centros hospitalarios.

En Canarias, hay actualmente un total de seis unidades centradas en abordar y tratar el dolor: una en cada hospital capitalino y una en el Hospital Universitario de La Palma y otra en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote.

Finalmente, según un estudio realizado por la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín a 5.000 de sus pacientes, el perfil de la persona atendida es: una edad media de 59,8 años, 63 por ciento de mujeres y 37 por ciento de hombres, procedente en un 38,9 por ciento del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, en un 63 por ciento diagnosticado con lumbalgia y en un 34,9 por ciento con posible trastorno psiquiátrico.