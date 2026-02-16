La Consejería de Sanidad cifra en el 15,89% el seguimiento en Canarias de la huelga nacional de médicos

Archivo - Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado el seguimiento en las islas de la huelga nacional convocada este lunes por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco en el 15,89% en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

En un comunicado, el departamento regional ha indicado que de los 7.003 efectivos del Servicio Canario de la Salud (SCS) convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 3.890, de los que 618 la secundaron.

Por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 319 de los 1.454 efectivos afectados, lo que representa el 21,94%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 290 de los 1.967, es decir, del 14,74%.

En Lanzarote han secundado el paro 22 de los 213 profesionales afectados por la huelga, el 10,33%, en Fuerteventura la secundaron cinco de los 262 afectados, es decir el 1,91%.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 2,61%, puesto que acudieron a la huelga tres de los 115 afectados, y en El Hierro acudió a la huelga uno de los siete profesionales afectados, es decir, el 14,29%. En La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

Finalmente, la Consejería de Sanidad ha indicado que la jornada de la mañana de este lunes, que cuenta con 1.273 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.