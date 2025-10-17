El consejero del Sabadell Gallego Vieites muestra su "satisfacción" tras el fracaso de la OPA de BBVA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, que es también consejero consultivo del Sabadell Gallego, ha mostrado su "satisfacción" tras fracasar este viernes la OPA de BBVA.

"Yo creo que es una satisfacción, es una buena noticia", indicó en declaraciones a los periodistas durante una visita a la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), donde consideró que el mundo empresarial necesita "todo lo contrario" a una concentración bancaria.

En concreto, apuntó que el mundo empresarial necesita un sistema económico bancario "equilibrado y financiero", por lo que consideró que los accionistas "han tomado una decisión adecuada" sin menoscabar, dijo, lo que es el BBVA, que "es un gran banco", pero el fracaso de la OPA lo calificó como una "magnífica noticia" para los empresarios.