El Consejo Escolar de Canarias ve a la FP como la "gran oportunidad" de desarrollo de los jóvenes

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, ha afirmado este viernes que la Formación profesional (FP) se abre como la "gran oportunidad" para el desarrollo de los jóvenes pues las empresas de las islas demandan "esos perfiles".

Álvarez, que ha presentado el informe anual del organismo en comisión parlamentaria, ha incidido especialmente en la necesidad que hay de determinados puestos de trabajo en los puertos de las dos islas capitalinas y en profundizar en formatos "innovadores" en combinación con el mantenimiento de las "tradiciones".

Ha destacado también el "gran esfuerzo" que realiza el profesorado para desarrollar la FP Dual y solicita "más diálogo" con las empresas y también con las instituciones de las islas para afinar en las demandas del mercado.

Igualmente ha reclamado una "inversión global" en el conjunto del sistema educativo, también de la mano de otras instituciones aunque no tengan competencias, ya que las familias contribuyen bastante, en línea con la media nacional y pese a que Canarias no es de las comunidades más ricas.

La presidenta del CEC ha asumido también el "reto" de hacer frente a una "sociedad diversa", ante el aumento y demanda de los alumnos con necesidades especiales, y la diversidad de las aulas, especialmente en zonas tensionadas, donde se debe trabajar tanto en la integración como en la "preservación" de la identidad canaria.

Álvarez, que ha destacado especialmente la "cultura general" de apoyo a la educación de la comisión parlamentaria, ha planteado también la necesidad de fortalecer el 'mapa educativo' y "adaptarlo a la realidad", incrementando la inversión en infraestructuras en las zonas tensionadas y fortaleciendo la educación de cero a tres años es islas menores y zonas rurales para fijar población al territorio.

Sobre la inversión ha precisado que debe ser "eficiente" y que no se dejen partidas sin ejecutar y ha instado también a culminar la reposición de las jubilaciones, especialmente en la administración para asegurar la gestión.

Ha comentado que se ha "avanzado mucho" en la educación dado que en los años 80 aún había altas tasas de analfabetismo en las islas y valorado también el esfuerzo en mejorar la atención a los alumnos NEAE, al ampliar los mayores de 21 años y potenciar la Formación Profesional adaptada.

REPARTO DESIGUAL DE LA POBLACIÓN

El informe detalla que el descenso de la natalidad se ve compensado por la inmigración, sobre todo italiana, británica, cubana, colombiana y venzolana, con muchos hijos de canarios emigrantes, y advierte de un "reparto desigual" de la población en el territorio que genera zonas altamente pobladas y zonas de estancamiento demográfico.

De hecho, Canarias presenta un crecimiento vegetativo negativo desde 2018 como consecuencia de la disminución continuada de los nacimientos desde 2009 y del aumento gradual de las defunciones.

No obstante, entre 2013 y 2023, la población canaria creció un 5,6%, casi el doble que la media nacional, impulsada principalmente por los movimientos migratorios.

Así, a 1 de enero de 2025 Canarias presentaba un incremento de más de 20.000 personas respecto al año anterior, situando al archipiélago entre las comunidades con mayor crecimiento demográfico reciente.

Pese a ello hay menos alumnado en edad escolar ya que la caída de la natalidad también trae consigo una reducción del número total de centros de Educación Infantil y Primaria, especialmente en unidades financiadas con fondos públicos.

Igualmente expone que el archipiélago sigue registrando importantes desequilibrios estructurales, con una alta concentración de la riqueza y un mercado laboral marcado por la precariedad, condiciones que repercuten directamente en el rendimiento académico, la estabilidad emocional y las oportunidades educativas del alumnado.

En cuanto al perfil, los centros privados concentran la mayor proporción de estudiantes con nivel socioeconómico alto (78%), mientras los públicos concentran mayor proporción de niveles bajo y medio (75%).

Por ello, para atender a la pobreza, propone garantizar el acceso universal a servicios esenciales como el comedor, el transporte o la acogida temprana, aumentar las actividades extraescolares y simplificar los sistemas de becas, mejorar su gestión y reforzar la coordinación entre administraciones.