El Consejo Superior de Deportes estudiará vías de apoyo al proyecto de pabellón multifuncional en Laguna (Tenerife)

El Consejo Superior de Deportes estudiará vías de apoyo al pabellón multifuncional planteado en La Laguna (Tenerife) - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futuro Pabellón Municipal de La Laguna ya cuenta con "primeros avales" desde el ámbito nacional. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha mostrado su "apoyo total y absoluto" hacia una infraestructura multifuncional que busca asentarse en Las Mantecas, según ha informado el alcalde Luis Yeray Gutiérrez.

Gutiérrez ha mantenido este miércoles en Madrid una reunión con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para exponer la propuesta de construcción de esta nueva infraestructura con capacidad para albergar 10.000 espectadores, según ha detallado el consistorio en una nota.

La reunión, celebrada en la sede del CSD, ha resultado "muy productiva", según expresó a su término Luis Yeray Gutiérrez, quien ha agradecido "el apoyo total y absoluto mostrado del presidente del Consejo Superior de Deportes a esta infraestructura de primer nivel que queremos tener en La Laguna".

UNA DEMANDA "APREMIANTE"

En el transcurso de la reunión, en la que también tomó parte del concejal de Deportes, Badel Albelo, se expusieron las características técnicas de este proyecto que atiende a las "cada vez más apremiantes demandas" de las entidades deportivas del municipio que compiten a nivel nacional e internacional.

Asimismo, puntualiza el regidor municipal, Luis Yeray Gutiérrez, desde el CSD se estudiará la propuesta con detenimiento para establecer vías de apoyo al proyecto, que permitiría "que La Laguna sea sede de torneos internacionales en el futuro en diferentes disciplinas deportivas".

Posteriormente, el alcalde se ha reunido con la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, para recabar también el apoyo del organismo que gestiona las competiciones y selecciones nacionales del baloncesto nacional. "La condición de La Laguna-Tenerife (C.B. Canarias) como equipo del municipio en la élite nacional favorece la apuesta por unas instalaciones modernas, que responda a los objetivos y necesidades de este y otros clubes de elite del municipio", ha señalado.

UNA PARCELA DE 42.000 METROS CUADRADOS

La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha iniciado ya una modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) para que la parcela de Las Mantecas de 42.000 metros cuadrados, situada por debajo de la Facultad de Bellas Artes, pueda albergar la nueva infraestructura deportiva.

La modificación del PGO establecerá, así, que este suelo, al que ha renunciado la Universidad de La Laguna, pase a tener consideración de Espacio Libre Deportivo, de manera que el 25% de la parcela se destine a dotación deportiva cubierta. Esto, añaden, se traduce en una superficie edificable de 10.591 metros cuadrados; es decir, aproximadamente el doble de la que ocupa el pabellón Santiago Martín.

Conforme se lleva a cabo esta modificación parcial del PGO, que puede durar unos dos años, el Ayuntamiento iniciará el proceso para convocar un concurso internacional de ideas.

"Aspiramos a contar con una infraestructura que se referencia, no solo por sus prestaciones y su capacidad, sino también por su diseño", señaló el alcalde el día de la presentación pública del proyecto, que surge tras varios años de planificación entre distintas áreas del Consistorio.

MULTIFUNCIONAL

La intención del Ayuntamiento es que el nuevo pabellón tenga carácter modular, con capacidad para albergar tanto grandes competiciones deportivas como también congresos, ferias, conciertos y eventos de gran afluencia, lo que permitirá dosificar la presencia de grandes eventos en el casco de la ciudad.

Una tercera dimensión de este proyecto tiene que ver con su carácter sostenible. Además del 25% de la parcela de Las Mantecas que será ocupada por el pabellón multifuncional, el 75% restante del suelo, más de 30.000 metros cuadrados, se destinará a parque urbano deportivo. De esta forma, se ganaría una nueva infraestructura y una gran zona verde.