El Consorcio de Bomberos de Tenerife aprueba un presupuesto de 30 millones de euros para 2027

Archivo - Imagen de recurso del Consorcio de Bomberos de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife ha aprobado un presupuesto de 30 millones de euros para 2027, una cifra que supone un incremento de 3,8 millones de euros frente al año anterior. La previsión presupuestaria pone el foco en ampliar el número de efectivos, reforzar las dotaciones en el sur y modernizar los medios de rescate y las telecomunicaciones.

Para el presidente del Consorcio, Iván Martín, el refuerzo del equipo humano es "una prioridad fundamental" para asegurar una intervención más rápida y eficiente en cualquier punto de Tenerife. "La ampliación de plazas y la mayor presencia en zonas estratégicas nos permite dimensionar el servicio de acuerdo a la demanda real de emergencias y seguir reduciendo los tiempos de respuesta", ha añadido en una nota de prensa.

El capítulo 1, que comprende al personal, representa el 85,6 % del presupuesto total y experimenta una subida de 3,37 millones de euros. Dentro de esta partida, se aprueba la creación de 18 nuevas plazas: 10 plazas de Cabo y 5 de Bombero Especialista Conductor --enmarcadas en la implantación del modelo de Gestión Operativa y Mando (GOM)--, además de 3 plazas de apoyo técnico (1 administrativo C1, 1 mecánico C1 y 1 auxiliar técnico).

Asimismo, las cuentas amplían los periodos de cobertura de puestos estratégicos para garantizar una mayor operatividad en la isla. En este sentido, el retén que está previsto en la zona Arona-Adeje ampliará su servicio de seis a diez meses al año.

De igual modo, puntualizan, en el parque de Bomberos de San Miguel se garantizará la cobertura anual completa durante los doce meses de cinco puestos de Jefe de Dotación, un periodo que también se consolida para un puesto de oficial, una plaza de arquitecto y diversos puestos del área de administración.

A estas medidas de estabilización y refuerzo se sumará la implantación de un nuevo modelo de productividad progresiva para la plantilla, dotado con una partida de 504.467 euros.

MATERIAL E INFRAESTRUCTURAS

El Consorcio destinará 830.900 euros para renovación, mejora y adquisición de nuevos materiales. De esta cantidad, 295.900 euros irán dirigidos a la modernización de equipamiento informático, redes, servidores y telecomunicaciones de los parques, mientras que 220.000 euros se reservarán para la compra y mantenimiento de material especializado de rescate, excarcelación en accidentes de tráfico y maniobras con cargas pesadas.

En infraestructuras, el presupuesto asigna 150.000 euros a la incorporación de un contenedor con gancho de descontaminación, 75.000 euros para la reforma y adecuación del Aula Internacional de Formación del parque de La Orotava y 30.000 euros para sustituir las puertas de las cocheras en las instalaciones de Icod de los Vinos.

Martín ha destacado que este presupuesto se nutre de las contribuciones de las administraciones que integran el servicio, con una aportación de 13.892.474,57 euros por parte de los ayuntamientos, el mantenimiento de los 2.680.101 euros del Gobierno de Canarias y el respaldo del Cabildo de Tenerife, que aportará 9.261.649,71 euros.