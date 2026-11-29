Archivo - Detalle de una sobre antes de meterlo en la urna, a 9 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/LAS PALMAS 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha dado comienzo a las 9.00 horas, hora canaria, su jornada electoral de este 29 de noviembre y a las 9.28 horas había logrado constituir la totalidad de mesas electorales del conjunto del archipiélago.

En concreto, se han conseguido poner en marcha a esta hora las 2.941 existentes, no se ha suspendido ninguna mesa y el censo que ya podía votar a esta hora era el total de los 1,67 millones de electores que pueden elegir a sus representantes hoy presencialmente.

La provincia tinerfeña debía poner en marcha un total de 1.382 mesas electorales entre Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, mientras que en Las Palmas el número alcanzaba las 1.559 mesas totales entre Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa.

El número total de electores llamados a voto en Canarias asciende a 1.854.488 personas, aunque 179.643 residen en el extranjero. En el 29N el censo electoral canario ha registrado un incremento de 74.427 personas con respecto a las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023.

Del total de votantes, 935.577 corresponden a la provincia de Las Palmas y 918.911 a la de Santa Cruz de Tenerife. En estas elecciones generales, al igual que ocurrió en las de julio de 2023 y como resultado del cálculo realizado en aplicación del artículo 162 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), en la provincia de Las Palmas se elegirán 8 diputados y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 7 diputados.

Además, las islas de Gran Canaria y Tenerife elegirán a 3 senadores cada una, mientras que El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote eligen un senador por cada circunscripción insular.

Por la provincia de Las Palmas se presentan 14 candidaturas al Congreso de los Diputados, mientras que por la provincia de Santa Cruz de Tenerife se presentan 12.

Para el Senado, en Gran Canaria se presentan 8 candidaturas, en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro son 5, y 4 candidaturas en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

HASTA 1.040 LOCALES ELECTORALES EN TODA CANARIAS

El número de locales de voto asciende en el conjunto de las islas a 1.040, 532 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 508 en Las Palmas. En esta cita electoral colaborarán un total de 2.941 representantes de la Administración, que recaban los datos de participación y de escrutinio, y que dan asistencia a las 8.823 personas que integran las mesas electorales en Canarias.

Asimismo, para estas elecciones generales se contará con 1.150 dispositivos electrónicos, 577 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 573 en Las Palmas, que permitirán a los representantes de la Administración transmitir los datos de participación y escrutinio al Ministerio del Interior.

CASI 5.000 AGENTES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Para garantizar que las elecciones generales se celebran con las mayores garantías de seguridad y orden en el Archipiélago, el próximo 29 de noviembre se desplegará un efectivo integrado por un total de 4.281 agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad repartidos por todas las islas.

En concreto, habrá 3.652 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 1.841 de Policía Nacional y 1.840 de Guardia Civil, a los que se sumarán 500 agentes de Policía Local y 100 del Cuerpo General de la Policía Canaria