Continúa abierta la investigación para esclarecer el atropello a un ciclista británico en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación que trata de esclarecer las causas del atropello mortal de un coche a un ciclista extranjero, británico, en el kilómetro seis de la carretera TF-652, a su paso por Arona (Tenerife), según ha informado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Los hechos se produjeron a las 20.12 horas del pasado lunes, y hasta la zona se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario, que solo pudieron confirmar el fallecimiento del afectado, que presentó lesiones incompatibles con la vida, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del servicio de carreteras, que señalizó y despejó la vía, mientras que agentes de la Policía Local controlaron el tráfico y aseguraron la zona, y efectivos de la Guardia Civil instruyeron las diligencias oportunas.

Fuentes de la Benemérita han confirmado a Europa Press que la investigación continúa abierta para aclarar estos hechos, por lo que, por ahora, no se descarta por ahora ninguna hipótesis en torno a si fue o no un accidente.