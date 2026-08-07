Suc.- Continúa la búsqueda de los ocupantes de un coche que se empotró contra el andamiaje de una ermita en Tenerife - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Cruz continúa esta tarde tratando de localizar a los ocupantes de un vehículo que la pasada madrugada se salió de la vía en la avenida Marítima de la capital tinerfeña empotrándose contra el andamiaje de la obra de rehabilitación de la ermita de San Telmo.

El accidente ocurrió sobre las 03:45 horas de la pasada madrugada y las personas que iban en el coche huyeron a pie del lugar, según ha informado el cuerpo de seguridad a los medios.

Se trata de un coche de alquiler, de la marca Skoda. Tras el incidente y la llegada de los efectivos al lugar, se tuvo que contactar con encargado de la obra ya que se puso en peligro el andamiaje existente.