Continúan cerrados los accesos al Teide tras la nevada y restringen el acceso a zonas forestales de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha recordado este viernes que continúan activadas las medidas de prevención y seguridad en la isla ante la situación de alerta por vientos, tormentas, lluvias y calima que afecta a Canarias, por lo que se mantienen cerrados los accesos al Teide tras la nevada y se restringe el acceso a zonas forestales.

Asimismo, durante la noche, se han registrado diversas incidencias relacionadas principalmente con el viento y las precipitaciones, que han requerido actuaciones de los servicios de emergencia y conservación de carreteras, según ha concretado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

Entre ellas, destacan la caída de un poste de luz en la TF-274 (Pk. 4), un árbol ocupando la vía en la TF-143 a la entrada al Batán, la caída de una palmera en la carretera a Chejelipe (zona de San Antonio), un semáforo caído en la calle Álvarez de Lugo con Ramón y Cajal, así como ramas y elementos urbanos desplazados en distintos puntos de la isla. También se ha detectado un baño portátil de obra en medio de la vía en la calle Berta Gámez.

En cuanto al suministro eléctrico, se han registrado incidencias que afectan a varios municipios, concretamente en Icod de los Vinos (El Amparo), con 303 abonados afectados y previsión de restablecimiento a las 10:30 horas; Arona casco, con 1.535 abonados afectados y restablecimiento previsto a las 11:00 horas; Arona (La Camella), con 1.294 abonados afectados y previsión también a las 11:00 horas; y Vilaflor, con 409 abonados afectados y restablecimiento estimado a las 10:00 horas, según informan los servicios técnicos.

CIERRES DE ACCESOS

Asimismo, recuerda el Cabildo tinerfeño, se mantienen cerrados los accesos por carretera al Parque Nacional del Teide, tanto la TF-24 como la TF-21 debido a la acumulación de hielo y nieve registrada durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención.

Además, se mantiene la restricción de acceso y circulación en pistas forestales desde las 09:00 horas de este viernes, permitiéndose únicamente el acceso a áreas recreativas y zonas autorizadas que permanezcan abiertas.

"La prioridad absoluta es la seguridad de las personas, por eso mantenemos cerrados los accesos al Teide y las restricciones en zonas forestales mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas", ha señalado la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez.

El Cabildo de Tenerife ha instado a la ciudadanía a actuar desde la prudencia, recordando que "es fundamental" evitar desplazamientos innecesarios a zonas de cumbre y forestales, así como respetar todos los cierres y las indicaciones de los servicios de emergencia.

Así, se recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones, no transitar por carreteras afectadas por hielo, nieve o desprendimientos y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y autoridades competentes ante la alerta por vientos, tormentas, lluvias y calima en la isla.