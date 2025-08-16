Continúan este domingo en horario nocturno las obras de rehabilitación del firme de la TF-1

Cortes nocturnos del tráfico este domingo en la TF-1 por trabajos de asfaltado en la vía - CABILDO DE TENERIFE

Implicarán la puesta en marcha de un bypass con disminución de carriles, con un carril por sentido de circulación

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife continuará este domingo con las labores de mejora y rehabilitación del firme de la TF-1 hasta el viernes 22 de agosto, en horario de 21:00 horas a 06:00 horas, entre los puntos kilométricos 37 (El Porís) y 47 (Tajao).

Del mismo modo, los trabajos se realizarán del 18 al 22 de agosto en la misma franja horaria, entre los puntos kilómetros 39 al 31, según ha precisado la corporación insular en una nota.

Por su parte, las obras que se realizan este domingo implicarán la puesta en marcha de un bypass con disminución de carriles, con un carril por sentido de circulación. En cuanto a la intervención del 18 al 22 de agosto, se procederá al cierre del carril derecho utilizándose el carril interior como alternativa al tráfico.

Desde el Cabildo se ha solicitado a los usuarios de la vía que extremen las precauciones y sigan en todo momento, las indicaciones del personal de Carreteras y la señalización en la zona en donde se realizarán las labores de mejora.

Además de la renovación del firme, el proyecto contempla otras actuaciones complementarias como la ejecución de bandas sonoras en los bordes de la calzada, recrecido de las biondas y mediana, colocación de capta faros, el repintado completo de la señalización horizontal, la instalación de barreras rígidas de hormigón y la colocación de pretiles en los puentes.