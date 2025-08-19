Controlado un conato de incendio en Cueva de Agua, en Garafía (La Palma) de unos 2.500 metros cuadrados

Archivo - Incendio en Garafia - CEDIDA POR EL CABILDO DE LA PALMA - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conato de incendio se ha declarado la noche de este martes en Cueva de Agua, en Garafía (La Palma), que ha afectado a unos 2.500 metros cuadrados, según ha informado el Cabildo de La Palma a través de un mensaje en la red social 'X'.

El perímetro afectado ha sido rápidamente controlado y estabilizado gracias a la intervención de vecinos y efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma.

En el lugar permanecen trabajando tres retenes y dos cubas de la Consejeria de Medio Ambiente. La EIRIF y Bomberos La Palma se encuentran en camino para trabajar en las labores de enfriamiento.