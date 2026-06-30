Controlado durante la madrugada de este martes un conato de incendio en Tejeda (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conato de incendio declarado en la noche de este lunes en el municipio grancanario de Tejeda ha quedado controlado a las 02.25 horas de este martes después de que los equipos de extinción lograran frenar el avance de las llamas en las líneas establecidas.

Así lo ha informado el Cabildo de Gran Canaria, que añade que desde ese momento los efectivos trabajan en las labores de enfriamiento de las zonas afectadas para evitar posibles reactivaciones del fuego, que ha quemado unos 1.000 m2 de retama y pastizal.

Por su parte, el incendio obligó previamente a extremar la precaución en la carretera GC-60 y se procedió a cortarla debido a la proximidad de las llamas.

Las autoridades han insistido en pedir la máxima prudencia a la población, recordando que gran parte de la isla permanece en situación de alerta por riesgo de incendios forestales.