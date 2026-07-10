La creación de empresas en Canarias cae un 7% en mayo, hasta las 400 constituidas

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Canarias ha bajado un 7% en mayo en tasa interanual con un total de 400 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 81, un 15,7% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 400 empresas creadas el pasado mes de mayo se suscribieron algo más de 3,64 millones de euros, lo que supone un 62,68% menos que en el mismo mes de hace un año.

De las 81 empresas que echaron el cierre el pasado mes de mayo en Canarias, 73 lo hicieron voluntariamente; cuatro por fusión con otras sociedades y las otras cuatro restantes por otras causas.

La creación de empresas siguió una tendencia negativa respecto al mismo mes del año anterior en todas las comunidades salvo en La Rioja, con una subida del 15,38%, y en Navarra, un 4,88% más. En cuanto al resto, las mayores caídas se las anotaron Castilla-La Mancha (-24,71%) seguido de Cataluña (-22,14%) y Andalucía (-19,70%).

Respecto a la disolución de empresas, Navarra (+75%), La Rioja (+18,18%) y Canarias (+15,71%) han sido las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, Castilla-La Mancha y Murcia las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 28,57% y un 20%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 19,4% en Canarias en mayo, hasta las 80 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 36,97 millones de euros, cifra un 39,5% inferior a la de mayo del año anterior.

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Gráficos de sociedades mercantiles

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