La creación de empresas en Canarias sube un 23,9% en octubre hasta las 440 sociedades constituidas

La creación de nuevas empresas en Canarias subió un 23,9% en octubre en tasa interanual con un total 440 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 98, un 22,5% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de octubre en la región de la serie histórica. Con el ascenso de octubre, la creación de empresas en Canarias encadena seis meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 440 empresas creadas el pasado mes de octubre se suscribieron algo más de 10,2 millones de euros, lo que supone un 32,89% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 98 empresas que echaron el cierre el pasado mes de octubre en Canarias, 85 lo hicieron voluntariamente; cuatro por fusión con otras sociedades y las otras nueve restantes por otras causas.

Baleares (+29,12%), Canarias (+23,94%) y País Vasco (+19,3%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Extremadura y Aragón con retrocesos de un 41,82%, 9,02% y un 6,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Castilla-La Mancha (+29,73%), Baleares (+26,44%) y Asturias (+22,86%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla y León y La Rioja las que menos, con retrocesos de un 48,98%, 22,34% y un 16,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 11,1% en Canarias en octubre, hasta las 72 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 15,13 millones de euros, cifra un 64,2% inferior a la de octubre del año anterior.

