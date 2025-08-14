Crean una nueva herramienta web interactiva para acercar a la población la actividad política y pública de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias ha creado una sección en su página web que pretende acercar a la población la actividad política y pública del Archipiélago de una forma accesible y sencilla. Así, 'Canarias en datos' busca ofrecer información sobre territorio, la evolución y género de determinadas áreas.

Actualmente este espacio dispone de información sobre la relación que existe entre el acceso a la vivienda y la salud mental, con motivo del reciente informe publicado por el Observatorio, según ha señalado en una nota de prensa.

El responsable de Investigación y Análisis en Odesocan, Cristian Perdomo, ha señalado que 'Canarias en datos' es un proyecto que comienza en una sección web, pero que aspira a transformar la fiscalización colectiva de la acción política y pública. Por ello, Odesocan ha puesto especial hincapié en cuatro valores que atraviesan el proyecto: "amplitud, exigencia, accesibilidad y trazabilidad".

"Pese a que el proyecto comienza con los datos comparados entre comunidades autónomas, esto es tan solo un primer paso, porque contamos con la capacidad de realizar secciones municipales, europeas y mundiales para situar los desafíos de Canarias en perspectiva global", ha señalado.

Asimismo, desde Odesocan se ha hecho "un esfuerzo" por extraer datos difícilmente accesibles para personas que no están familiarizadas con este tipo de fuentes de información. "Hoy en día existen algunos datos desagregados por género, pero muchas veces sin detalle estadístico. En 'Canarias en datos' buscamos la forma de romper esta dinámica, pues el género es central en cualquier campo de análisis científico", puntualiza.

Otro pilar central es la accesibilidad, motivo por el que Odesocan plantea esta herramienta como un formato "amigable y atractivo" con soporte en dispositivos móviles, tablets y ordenadores. Respecto a la trazabilidad, Perdomo apunta, además, que con 'Canarias en datos' se podrá saber de dónde proviene la información, qué tratamiento le hemos hecho y por qué.