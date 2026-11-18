Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). En la embarcación viajaban unas 230 personas, en su mayoría hombres de procede - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fuerte repunte migratorio que sufre Canarias este mes de noviembre, especialmente en la isla de El Hierro, ha elevado a 3.313 los menores tutelados en la red de la comunidad autónoma, lo que supera con creces los criterios de declaración de contingencia migratoria.

Los datos recabados por Europa Press de fuentes de la Consejería de Bienestar Social señalan que en septiembre se registraron 216 nuevos menores, 347 en octubre y 915 en noviembre, lo que ha obligado este mes a abrir seis nuevos centros.

Ante la bajada en la llegada de embarcaciones en el primer semestre del año y el constante flujo de derivaciones de menores a otras comunidades autónomas este año se han cerrado 37 centros con lo que la red actual se sitúa en 61.

Solo en noviembre, la red canaria ha tenido que atender más de 1.500 casos de menores migrantes no acompañados nuevos y aunque fuentes del Ejecutivo precisan que las derivaciones son constante, tanto entre asilados como no asilados, el ritmo de llegadas es tan alto que los recursos "no se desahogan".

Canarias tiene una capacidad ordinaria de 782 plazas para menores migrantes no acompañados y ha estado prácticamente todos los meses en contingencia migratoria desde su primera declaración, en agosto de 2025, pues casi siempre supera el triple que marca el decreto.

En cuanto a los adultos, según datos del Gobierno de Canarias, han llegado a Canarias en lo que va de año más de 22.000 personas migrantes, algo más de 15.000 solo en noviembre, y quedan en el archipiélago unas 6.300, cerca del límite de la capacidad de centros del Estado.

En El Hierro, que llegó a tener unas 2.000 personas en el CATE de San Andrés, quedan unas 500 personas ya que las salidas en barco a Tenerife son diarias.