Cristina Ramos se corona en su Gran Canaria llenando dos noches seguidas el Auditorio con ‘Solo Whitney’

Archivo - La artista canaria Cristina Ramos - DOLBY ATMOS - Archivo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La cantante grancanaria Cristina Ramos ha cerrado la gira de su montaje especial ‘Solo Whitney’, de homenaje a Whitney Houston, con un doble lleno consecutivo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria este sábado y domingo.
Con su mejor montaje hasta la fecha, bailando mejor que nunca y cantando mejor que nunca —lo que es mucho decir-, Cristina cerró así una gira de dos años con este espectáculo por todo el país en más de 20 localizaciones.
La cantante repasó los grandes éxitos de Whitney Houston, como ‘I wanna dance with somebody’, ‘I will always love you’ o ‘I have nothing’, entre otros.
Cristina logró ovaciones cerradas durante toda la noche, con canciones vocales exigentes, como ‘Natural woman’, aunque el final del concierto fue especialmente celebrado con la divertida ‘I wanna dance with somebody’.
El espectáculo contó con Ivan Prada a la guitarra y la dirección musical; Mingo Ruano, director de escena y coreografías; Gito Maletá al piano; Enzo Apicella en el bajo; Pino Rovereto (batería), Alicia Ramos y Nereida Peña a los coros; Cristina Perez, Laura García e Iván Barnús realizaron las coreografías junto al afamado Ruano, que quiso subir al escenario en estas dos ocasiones especiales. Además, Marcos Liviano en sonido e Iban Negrín al frente de la iluminación. La idea original y la producción son de Iñigo Irigoyen.