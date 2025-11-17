Culmina el lanzamiento del globo estratosférico que apuntala la estrategia aeroespacial de La Gomera

Globo estratosférico lanzado desde La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

B2Space y el Cabildo de La Gomera, con la colaboración de Proexca, han culminado con éxito el lanzamiento de un globo estratosférico en la madrugada de este lunes.

La operación, desarrollada desde el Puerto de Vueltas, en Valle Gran Rey, comenzó en torno a las 2.30 horas tras varios días de preparativos técnicos que garantizaron el correcto desarrollo de la maniobra.

Este ensayo se enmarca en la estrategia insular para impulsar iniciativas vinculadas al sector aeroespacial mediante tecnologías innovadoras, más accesibles y con un menor impacto ambiental, detalla el Cabildo en una nota.

El sistema empleado permite ascender a gran altitud sin necesidad de grandes cantidades de combustible, contribuyendo así al objetivo de avanzar hacia soluciones más sostenibles y eficientes dentro del ámbito aeroespacial.

El vicepresidente primero del Cabildo, Adasat Reyes, subrayó que "este logro no sólo es un hito para este tipo de tecnología, sino que abre la puerta a seguir consolidando a la isla como plataforma para la operatividad de empresas de este tipo desde la isla".

El proyecto reafirma el papel de La Gomera como enclave idóneo para la experimentación tecnológica gracias a sus condiciones geográficas, su baja saturación aérea y su compromiso con la sostenibilidad.

La ejecución exitosa de este lanzamiento consolida la trayectoria de trabajo que la isla impulsa desde 2022 para fomentar actividades científicas, aeronáuticas y tecnológicas, posicionando al territorio como una referencia en el Atlántico para la validación y ensayo de este tipo de desarrollos.

Con esta iniciativa, B2Space y el Cabildo de La Gomera avanzan en la demostración de tecnologías aeroespaciales de nueva generación, orientadas a reducir costes operativos y ambientales, y a abrir nuevas oportunidades de innovación, formación y colaboración con agentes tecnológicos y educativos de la isla.