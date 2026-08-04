Culmina en Tenerife el rodaje de 'Nana', cinta de Liteo Pedregal con Macarena Gómez, Carlos Olalla y Niko Verona

Niko Verona, uno de los actores de 'Nana', de Liteo Pedregal - KAIRO FILMS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Liteo Pedregal ha puesto el broche al rodaje de su nueva cinta, 'Nana', un metraje que arrancó el pasado 11 de julio en diferentes localizaciones de Tenerife para dar forma a un guion escrito por él mismo junto a Caridad Fernández.

Producido por Kairos Films y Liteo P.C. con la producción ejecutiva de Victoria Alberca, Eva Almaya, Rosa Cañamero, Elsa Núñez, Núria Omenat y Yolanda Puga, este drama psicológico que transita al borde de lo socialmente admitido pivota sobre un triángulo emocional que sucede entre tres personas que esconden secretos inconfesables, informa la productora en nota de prensa.

La cinta está protagonizada por Sergio Mur ('El aviso', 'Las chicas del cable'), Natalia Rodríguez ('Kraken: El Libro Negro de las Horas', 'Castigo Divino') y Niko Verona ('Sky Rojo', 'Estándar').

Junto a ellos, Carla Nieto ('La fortaleza', 'Noctem') y Gorka Lasaosa ('Narcos: México', 'Si yo fuera rico'), con las colaboraciones especiales de la ganadora del Goya Luisa Gavasa ('La novia', 'El maestro que prometió el mar'), la nominada al Goya Macarena Gómez ('Musarañas', 'La que se avecina') y Carlos Olalla ('Un hombre de verdad', 'El tiempo entre costuras').

La película cuenta ya con el segundo premio a Mejor Proyecto de Largometraje en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

UN CORTO COMO PRECEDENTE

Una historia que tiene como precedente 'Alimezher', cortometraje sobre el alzheimer subvencionado por la Comunidad de Madrid y dirigido por Liteo Pedregal con guion de él mismo escrito junto a Caridad Fernández.

El corto, protagonizado por Manuel Zarzo, María José Alfonso y Javier Godino, fue premiado, entre otros, en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), Festival de Cine de Madrid-PNR, Semana de cine de Mula (Segundo de Chomón), Festival de Cine de Carabanchel o Festival de Cine Memorables (Mejor cortometraje, Mejor actor y Mejor actriz), así como incluido en el catálogo New Spanish Shorts del Ministerio de Cultura.