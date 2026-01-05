Curbelo (ASG) apela a la "prudencia" con Venezuela y defiende el "compromiso firme" con la 'colonia' canaria

Archivo - Casimiro Curbelo, portavoz de ASG - ASG - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha trasladado este lunes un mensaje de "prudencia" y de apuesta por el "diálogo" ante la situación que atraviesa Venezuela, tras participar en la reunión celebrada por el presidente del Gobierno de Canarias con los portavoces parlamentarios para analizar el escenario actual y su impacto en los ciudadanos canarios residentes en el país.

Curbelo explicó que el encuentro permitió conocer de primera mano el clima de "incertidumbre general" generado por los acontecimientos recientes y reiteró la preocupación institucional por la comunidad canaria, con especial referencia a los gomeros.

"Queremos lo mejor para los ciudadanos de Venezuela en general y los ciudadanos canarios y gomeros en particular", afirmó en una nota.

En su valoración, el líder de ASG señaló que, junto a las dificultades propias del día a día, existe inquietud por posibles carencias de abastecimiento y medicamentos, así como por el respeto a los derechos fundamentales y a la normativa internacional.

En este sentido, insistió en la necesidad de "estabilidad" y de "respeto" a los valores democráticos, recalcando que "lo menos que necesita es conflictividad y aislamiento".

Curbelo destacó, además, la importancia de mantener una vida cotidiana lo más normalizada posible, en un contexto en el que ---según indicó-- se espera la reincorporación a la actividad laboral y escolar.

"Ahora se necesita mucha prudencia para desarrollar una vida dentro de la normalidad", subrayó.

En el plano operativo, valoró el "compromiso firme de cooperación" para atender a los canarios residentes, articulado a través de la Viceconsejería de Acción Exterior, el Consulado y las entidades sociales, entre las que citó expresamente a la Asociación Civil Benéfico Cultural y la asociación de La Gomera.

"Quiero hacer una valoración positiva, pedimos que haya estabilidad, que haya respeto", añadió.

El portavoz parlamentario de ASG apeló asimismo a la diplomacia y a la cooperación internacional como herramientas imprescindibles para encauzar la situación.

"Tenemos que utilizar las vías diplomáticas para encuentros y para resolver problemas", afirmó, defendiendo que cualquier salida debe basarse en el diálogo y en el respeto a la norma internacional.

Curbelo también expresó el deseo de que Venezuela avance hacia un horizonte de convivencia democrática y mejora social, con apoyo y acompañamiento a los emigrantes.

"Ojalá el futuro de Venezuela sea el que todos deseamos, que viva en democracia y que haya una vida mejor para el conjunto de los ciudadanos", concluyó, recordando que el país "necesita" cooperación para impulsar su desarrollo económico y social.