Curbelo (ASG) celebra el diálogo institucional y el acuerdo Canarias-Estado en financiación

Archivo - Curbelo (ASG) reclama al Gobierno "certidumbre" y "calendario" con el avance del futuro decreto 'canario' - ASG - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha mostrado este martes su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Canarias y de España sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que permitirá al archipiélago disponer de 1.337 millones de euros adicionales y dejará expresamente fuera del sistema los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Curbelo celebró el resultado de las negociaciones mantenidas por ambas administraciones y consideró que el entendimiento supone "un avance determinante para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, mantener la capacidad inversora de las instituciones canarias y reforzar la cohesión territorial entre las islas".

Recordó que, durante la última sesión de control al Gobierno, reclamó elevar las conversaciones con el Estado al máximo nivel y aprovechar la recta final de la legislatura para cerrar acuerdos esenciales para el futuro de Canarias.

"Yo no me veo a la Canarias de 2027 sin un acuerdo con el Estado, porque lo pasaríamos mal, sobre todo pensando en la atención de los servicios públicos y en las inversiones", afirmó entonces el dirigente de ASG.

A juicio de Curbelo, el acuerdo anunciado confirma que el diálogo institucional, la voluntad negociadora y la defensa conjunta de los intereses generales de Canarias constituyen el camino adecuado para conseguir resultados.

"Cuando se anteponen las necesidades de la ciudadanía a las diferencias partidistas, es posible alcanzar entendimientos que mejoran la vida de las personas y ofrecen estabilidad a las administraciones públicas", señaló en una nota.

El acuerdo contempla que Canarias reciba 611 millones de euros procedentes del nuevo sistema de financiación y otros 726 millones mediante un mecanismo complementario de carácter indefinido, lo que eleva a 1.337 millones la aportación adicional destinada a situar al archipiélago en la media de financiación por habitante.

Curbelo destacó especialmente que los recursos del REF quedarán recogidos expresamente fuera del bloque de financiación autonómica, evitando que los instrumentos destinados a compensar la lejanía, la insularidad y la condición ultraperiférica de Canarias se utilicen para computar la financiación ordinaria de servicios esenciales como la sanidad, la educación o la atención social.

También valoró que el acuerdo preserve la compensación vinculada al antiguo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), una reivindicación que había defendido expresamente en el Parlamento.

"No íbamos a renunciar a que la nueva financiación estuviera separada de nuestro Régimen Económico y Fiscal y del IGTE, porque esos recursos son fundamentales para la inversión de la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos", explicó.

FLEXIBILIZACIÓN DEL SUPERAVIT

El líder de ASG resaltó, además, la flexibilización del uso del superávit y de los excesos de financiación acumulados, que permitirá movilizar cerca de 687 millones de euros durante los próximos años y ampliar la capacidad de inversión del Ejecutivo canario en políticas estratégicas para las ocho islas.

Asimismo, valoró el desbloqueo de 196 millones de euros en transferencias estatales pendientes, entre ellas 30 millones para combatir la pobreza, 45 millones para el Plan Integral de Empleo de Canarias, 23,1 millones para compensar los efectos económicos de la situación internacional y 98 millones para actuaciones portuarias en Gran Canaria y Tenerife.

Curbelo incidió en que estos avances deben servir para continuar impulsando el cumplimiento de la 'Agenda Canaria', especialmente en materias como vivienda, dependencia, empleo, infraestructuras hidráulicas, recuperación de La Palma, atención a las personas migrantes y compensación de la doble insularidad.

En este sentido, defendió mantener las medidas específicas dirigidas a La Palma, La Gomera y El Hierro, tanto en materia fiscal como de conectividad, para favorecer la actividad económica, fijar población y garantizar el acceso de sus habitantes a los servicios y oportunidades en condiciones de igualdad.

"El acuerdo constituye una noticia muy positiva, pero debemos seguir trabajando con la misma voluntad para culminar los compromisos que todavía permanecen pendientes", concluyó el portavoz parlamentario de ASG.