Curbelo (ASG) dice que Torres fue un presidente "honesto" y ve normal que tratara de que se cumplieran los expedientes

Archivo - El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), ha dicho este martes que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue un presidente de Canarias "honesto, cumplidor, trabajador y luchador por esta tierra".

En declaraciones a los periodistas ha dicho que el informe de la UCO sobre el 'caso Koldo' "corrobora" su visión y entiende que es normal que intentara que se resolviera un pago de la comunidad autónoma cuando un expediente "haya cumplido todos los requisitos formales".

"Ha quedado en el lugar que tendría que haber quedado, lógicamente libre de cualquier tipo de acusación que sea delictiva", ha explicado.

Sobre su petición de dimisión por parte del PP ha indicado que "está en la diáspora" y no entiende la solicitud para "alguien que nada tiene que ver, pues, lógicamente, es lo mismo de lo mismo".

"Se están pidiendo dimisiones en todos los lados. Unas, a veces, hay fundamentos para hacerlo, pero otras, como en este caso, no hay fundamento alguno", ha agregado.