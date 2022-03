Curbelo (ASG) garantiza que el cuatripartito va a acabar la Legislatura: "Me siento libre para seguir apoyando"

Pide tomar medidas contra la subida de los precios porque 2022 "puede ser peor" que los anteriores y reclama "unidad" a la oposición

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha garantizado este miércoles que el 'Pacto de Las Flores' va a agotar la Legislatura pese a los "malos augurios" que pronosticaba la oposición en 2019.

"Me siento libre y firme para seguir apoyando a este Gobierno", ha indicado en la segunda jornada del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad', destacando que al Ejecutivo "no se le puede juzgar" con las actuales circunstancias y que no ha habido "mejor gobierno" en un "peor momento" como el actual.

Curbelo se ha erigido ante el Pleno es "defensor de los intereses canarios" y ha instado a los miembros del Gobierno a "trabajar" por las personas que "peor lo están pasando" en el año y medio que resta de Legislatura.

Ha reclamado a la oposición que se una al Gobierno para trabajar "juntos" pero que no sea un mensaje "para quedar bien", subrayando que la crisis de la pandemia se ha superado con el "compromiso público" para sostener el estado del bienestar y el tejido económico privado.

Sobre la inmigración ha apuntado que el Estado "no estuvo a la altura en el primer momento" pero se reaccionó bien con los hoteles y apenas quedan "pocos" migrantes en las islas, al tiempo que ha cargado contra la "deplorable falta de solidaridad" de las comunidades autónomas para acoger a menores migrantes no acompañados.

Curbelo ha criticado el "egoísmo insolidario" de las comunidades y espera que la situación se resuelva a través de cambios legales.

En cuanto al Sáhara ha señalado que "lo importante son los canarios" pero entiende que ha habido una "evidente quiebra" en el diálogo institucional al no informar a las instituciones canarias del cambio de posición.

Ha indicado que no está en contra de una "reflexión" nueva sobre la situación y ha advertido de que "el mundo está cambiando" y no se puede seguir manteniendo posiciones inmóviles desde hace 40 años.

Así, ha comentado que hay que mantener políticas de "buena vecindad" con el entorno africano.

Ha comentado que es un "milagro" que con lo que ocurrido en los dos últimos años Canarias "no haya quebrado" y se mantenga la estructura productiva y el estado del bienestar "funcionando" gracias a las ayudas públicas. "Canarias está en pie, es bastante, no es poco", ha agregado.

En cuanto a La Palma, ha dicho que la reconstrucción "es un tema de país" que debe pasar por la "unidad" pese a que se acerquen las elecciones, subrayando que "nadie se va a quedar en la calle" por haber perdido su vivienda.

ORIENTAR A CANARIAS HACIA LAS RENOVABLES

No ha ocultado que la inflación, especialmente por los combustibles y la electricidad, es un problema para las islas que podría conllevar desabastecimiento por la huelga del transporte y en ese contexto, ha reivindicado la "oportunidad histórica" de orientar a Canarias hacia las energías renovables.

Curbelo ha alertado del "fantasma" de que pueda volver a caer el turismo y por tanto el PIB y ha resaltado que la medida "más importante" para ayudar a la actividad comercial es la eliminación de las restricciones sanitarias del próximo jueves.

Ha reclamado un pacto político y social para impulsar el desarrollo de las universidades públicas que incluya la apuesta decidida por la energía fotovoltaica para que reduzcan la factura eléctrica, que se ha triplicado en el último año.

Con todo, ha dicho que hay que "prepararse para lo peor" ante las consecuencias de la guerra de Ucrania y sin una bajada de impuestos "generalizada" porque "trastoca" la economía de cabildos y ayuntamientos y pone en riesgo los servicios públicos.

Además, ha indicado que no va a tener repercusiones en el consumidor si bien sí ha exigido la toma de medidas para ayudar a los sectores económicos más afectados. "Tenemos que tomar decisiones y tomarlas ya, no podemos esperar más", ha comentado.

En esa línea, ha instado a Torres a tomar medidas en Canarias por más que haya que esperar tanto a la UE como el Estado porque 2022 "puede ser peor" que los que ya se han pasado por la pandemia de ahí que haya pedido "unidad" a todas las fuerzas políticas.

"No es el momento para hacer política, es el momento para hacer milagros", ha comentado.