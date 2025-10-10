Darias admite la "obsolescencia" del saneamiento de Las Palmas y avanza que hay dinero y lugar para la nueva depuradora

Archivo - La vicepresidenta de CIVEX y alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en la conferencia sobre menores migrantes celebrada en Tenerife - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha admitido este viernes la "obsolescencia" del saneamiento de Las Palmas, pero al mismo tiempo ha avanzado que ya cuenta con financiación y lugar para ubicar una nueva depuradora.

La que fuera ministra de Sanidad ha acudido a un foro organizado por Cadena Ser Las Palmas sobre el ciclo del agua y ha hecho un repaso por los trabajos realizados por Emalsa y Saur, su operadora, así como por las próximas inversiones a realizar en la ciudad en este campo.

"Nos preocupa y ocupa la depuración", reconoció a preguntas del jefe de informativos de la Ser en Las Palmas, Eric Pestano, que condujo el encuentro, en el que también participó el consejero delegado de Saur España, Ángel Fernández López.

Darias explicó que la depuración de la ciudad está en el "punto máximo de capacidad", pero que esta nueva depuradora proyectada, que cuenta con 100 millones de euros en fondos nacionales, vendrá a generar un desahogo en la operativa.

Así, dijo que también está buscando financiación adicional de parte del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, de los que dijo "son conocedores al máximo nivel" de la importancia de la nueva instalación.

NUEVO CONTRATO PROGRAMA, ANTES DE FINAL DE AÑO

La alcaldesa apuntó también a la relevancia del nuevo contrato programa que prepara el consistorio de cara a acelerar estas inversiones y aunque no quiso avanzar la cantidad, "hasta tenerla cerrada", sí mostró su confianza en poder sacarlo adelante antes de que acabe el año.

Darias anuncio trabajo inminentes en el barrio de La Isleta en su alcantarillado, donde explicó que hay lugares donde no existe o incluso que ha desaparecido. Esos trabajos y la sustitución de colectores en ocho calles del barrio traerán, a continuación, sendas nuevas aceras y asfaltado. Tras esa zona vendrá Guanarteme, incidió.

SAUR RECOMIENDA BEBER AGUA DEL GRIFO PORQUE LA EMBOTELLADA ESTÁ "CARÍSIMA"

El consejero delegado de Saur España, preguntado por la calidad del agua de Las Palmas de Gran Canaria dijo que ésta es "buenísima" y, de hecho, recomendó beberla porque la embotellada está "carísima".

"No debemos comprar agua embotellada, cuando es carísima. [Que no se pueda beber] es una percepción histórica, pero aquí quizás debamos procurar democratizar el agua, porque es un agua buenísima", defendió. Darias, por su parte, destacó que la "calidad del agua es buenísima", salvo algunas incidencias puntuales y concretas.