Dávila asegura que Canarias está "expectante" por cómo saldrá el Reino Unido de la UE

Publicado 11/12/2018 14:04:32 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, ha asegurado este martes que Canarias está "expectante" por cómo saldrá finalmente el Reino Unido de la Unión Europea (UE), afirmando que los próximos días "van a ser cruciales para desentrañar este complejo puzle".

Dávila admitió que el impacto del 'Brexit' sobre Canarias "va a depender en gran medida de cuál sea la situación de salida del Reino Unido", ya que matizó que si la primera ministra británica, Theresa May, "no llega a un acuerdo, incluso su situación política estaría comprometida", por lo que se trata de un momento "de muchísima incertidumbre política, que a su vez desembocaría en una situación de incertidumbre económica que no es buena para nadie, ni para los mercados ni para la creación de empleo, ni para la UE que se fortalece unida".

De todos modos, afirmó en declaraciones a los periodistas, que el 'Brexit' "indudablemente tiene impacto sobre las exportaciones" del archipiélago, así como si hay un empobrecimiento de los habitantes británicos, ya que es el principal mercado emisor de turismo para Canarias.

Sin embargo, Dávila señaló que "es difícil" en este momento valorar la situación del 'Brexit', después de que May decidiera retrasar la votación en la cámara a la vista de que iba a producirse el rechazo de la propuesta del 'Brexit' acordado con la UE, mientras que paralelamente la UE ha convocado una nueva reunión para ver la situación que se desencadena de este retraso.

Añadió que "lo cierto" es que si Theresa May no consiguiera los votos suficientes para sacar adelante el acuerdo con la UE de la salida del Reino Unido, se va a producir una situación "muy complicada" desde el punto de vista económico para el propio Reino Unido, ya que matizó que "todos los análisis económicos auguran lo peor en una salida dura", si bien expuso que parece que esa serían las tesis que podrían ganar.

Aún así, puntualizó, que habrá que dar "un poco de tiempo, de serenidad a esta situación" para ver que determinación adopta la Comisión Europea, con la que se había llegado a un documento "muy extenso de acuerdo, en la que se han estado trabajado más de dos años, más de 500 páginas, y donde se habían resuelto prácticamente todos los escollos para la salida" del Reino Unido.