Dávila avala a los guardas rurales para reforzar la seguridad en el Teide y el PSOE le insta a anular la licitación

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, en un pleno - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha defendido este viernes la legalidad de la incorporación de guardas rurales al servicio de vigilancia del Parque Nacional del Teide, siempre bajo la supervisión de los agentes de medio ambiente.

En una comparecencia ante el Pleno del Parlamento en la que el Grupo Socialista ha solicitado dejar sin efecto la licitación de 3,7 millones, Dávila ha comentado que tras obtener las competencias del parque más la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión se destinan más recursos económicos y personal para que el Teide esté "protegido 24 horas y los 365 días del año".

Ha defendido el modelo de "gestión con planificación" de su grupo de gobierno frente al "caos" y la "impunidad" que reinaba en el parque durante la presidencia socialista, pues ni siquiera "se tramitaban" las denuncias y ahora "se cobra casi el 90%".

Dávila ha sostenido que la búsqueda de empresa es un "refuerzo" del sistema público, no una privatización, y ha certificado que en apenas un año se ha pasado de 2 a 14 agentes de medio ambiente --hasta 50 en el conjunto de los espacios naturales--, nueve técnicos especializados y 16 guardas rurales.

"El Teide no se vigila solo", ha explicado, y se ha preguntado si las empresas seguridad privada que realizan controles en los aeropuertos implica la privatización del servicio.

Ha afeado a los socialistas que "no hicieron nada en cuatro años" y ni siquiera se "atrevieron a sacar adelante el PRUG, al tiempo que ha criticado que se quieran poner "etiquetas" a un debate que no es "ideológico" sino de "gestión".

Ana Salazar, portavoz de Vox, ha señalado que hay que "poner orden" en el parque nacional porque hay "mucha presión", ha defendido la "coordinación" de los guardas rurales con los agentes porque "no suplen funciones" y la legalidad de la contratación.

"La gente quiere que el Teide esté cuidado y se cumplan las normas", ha explicado, indicando que "el problema no es el modelo" sino tratar de "ordenar el caos".

José Carlos Acha (PP) ha comentado que este sistema es "efectivo" y "beneficia" al parque, aparte de que hay modelos similares en otros parques nacionales como Timanfaya, La Caldera de Taburiente o los Picos de Europa.

No ha ocultado que hay que "vigilar mejor" el Teide para que haya "menos presión" y se de un "mejor servicio", al tiempo que ha valorado la "voluntad" del Cabildo de "cambiar mentalidades" para un uso más racional del parque.

RUANO: EL PSOE SOLICITÓ UN INFORME EN 2019

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha remarcado que el PSOE ya solicitó un informe a la Guardia Civil en 2019 para evaluar la posibilidad de contratar guardas rurales y ha enmarcado la licitación en una política de movilidad y conservación que implica vigilancia total del parque, acceso regulado y pago por servicios.

Ha tildado de "falso" que se vaya a privatizar la seguridad esgrimiendo el informe de la Guardia Civil, y defendido que este contrato es un "ejemplo" de como se ejercen las competencias. "Vamos a hacerlo mucho mejor", ha señalado.

Además ha indicado que al margen de este contrato se va a proseguir con el proceso de selección abierto para contratar a agentes de medio ambiente.

Aarón Afonso, portavoz del Grupo Socialista, ha comentado que el Cabildo "privatiza" la seguridad en el parque nacional cuando "no hay ninguna razón" para no utilizar a agentes de medio ambiente, más aún cuando hay un proceso abierto para cubrir una lista de reserva. "¿Por qué sacamos una licitación para tres años?", se ha preguntado.

Por ello ha pedido al equipo de gobierno que diseñe un plan temporal a tres años que defina las necesidades del parque y que se modifique la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Ha cuestionado que el Cabildo "anuncia mucho y hace poco" y criticado que los guardas rurales "solapan funciones" por lo que ha instado a Dávila a "proteger lo público". "No hipoteque los próximos cinco años", ha señalado.