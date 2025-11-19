Dávila cree que "lo más responsable" es esperar por el TSJC para definir el futuro del Circuito del Motor

Archivo - Maqueta del circuito del motor de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha afirmado este miércoles que "lo más responsable" es esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resuelva todos los recursos interpuestos para aclarar el futuro del Circuito del Motor.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que es "lógico" esperar a que el TSJC dé "firmeza" a las resoluciones, dado que hay tres sentencias a favor de ATAN y una del Cabildo, todas ellas recurridas.

Por ello entiende que aún no es el momento de evaluar una posible paralización o abandono del proyecto dado que hay una "controversia" sobre si la declaración de impacto ambiental está caducada o no y es conveniente esperar por una "unidad" de criterio.

"Lo que hará el Cabildo es esperar al pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia Canarias, toda vez que entendemos que se acumularán y habrá una única sentencia", ha detallado.