Dávila denuncia que Tenerife no ha recibido "ni un solo euro" del Estado tras su declaración como zona catastrófica

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha asegurado este miércoles que la institución que preside no ha recibido "ni un solo euro" del Gobierno central después de que declarase a la isla como 'Zona Catastrófica' tras el incendio de 2023, que arrasó con unas 14.000 hectáreas, aproximadamente. También ha afeado la detracción de hasta 10 millones de euros de fondos europeos por parte del Estado y que iban destinados a proteger el medio en la isla.

Preguntada por las críticas de la oposición socialista, que este martes denunciaba los descensos de las cuentas insulares en inversiones para Medio Ambiente y Parque Nacional del Teide, así como la salida adelante del 'céntimo forestal' --un nuevo impuesto aprobado en el último pleno para la recuperación y protección de los espacios naturales de la isla--, ha señalado que los fondos a los que se refiere el Grupo Socialista en la corporación son "recursos que el Gobierno de España ha dejado de enviar al Cabildo, fondos europeos".

Sin embargo, ha continuado la presidenta insular, con fondos propios, se crece en las nuevas cuentas en "más de 8 millones de euros, "con un esfuerzo de todos, por un lado, con el céntimo verde, y también, dando estabilidad a unos fondos que, con rapidez, el Gobierno central retira 10 millones de euros procedentes de fondos europeos, que están orientados a la protección del medio natural"

En paralelo con esta situación, Dávila ha afeado al Estado que el Cabildo no haya recibido, además, "ni un solo euro" del Gobierno estatal después de declararse a Tenerife como 'Zona Catastrófica' tras el incendio que sufrió en 2023. De este modo, ha criticado que el Partido Socialista "no solamente no mande ni un céntimo tras esa declaración, sino que detraiga hasta diez millones de fondos".

Por ello, la presidenta insular, ha defendido que frente a esta "crítica a lo incuestionable" prima "el compromiso" del Cabildo tinerfeño y de su Gobierno con los aspectos medioambientales y la protección de espacios protegidos en la isla de Tenerife: "De hecho, el incrmento respecto a la etapa socialista --al anterior mandato-- es de un 50%", ha deslizado la dirigente insular ante los medios.