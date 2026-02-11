Dávila descarta polemizar con Mari Brito y dice que el 'Día de Tenerife' "no se solapa" con la festividad de Candelaria

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha descartado este miércoles entrar en "polémicas" con la alcadesa de Candelaria, Mari Brito, a raíz de la celebración del acto institucional del 'Día de Tenerife', que coincide con la festividad de la Virgen de Candelaria, si bien ha dejado claro que la fecha no se va a modificar.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha señalado que "no se solapa", al contrario, se da más realce a la celebración con un reconocimiento a personas ilustres de la isla y la entrega de medallas de oro.

Dávila ha comentado que el "Día de la Patrona" ya está "arraigado" entre las festividades de Tenerife y es una jornada "excepcional" para rendir tributo a personalidades destacadas de la isla.

"Me parece que no es un motivo de polémica, más allá que Tenerife celebra su día, celebra a la Patrona de Canarias y celebra una festividad que se viene dando desde el año 2005", ha indicado.

De hecho, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles incluir de forma oficial en el calendario laboral, previa solicitud a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, el dos de febrero festivo como 'Día de la Isla de Tenerife'.