Dávila dice que el actual gobierno insular no es "ni defensor ni promotor" del 'Underwater Garden' en Tenerife

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se ha desmarcado de la defensa del proyecto 'Underwater Garden', declarado 'Proyecto de Interés Insular', advirtiendo que fue la anterior corporación insular, presidido por el Grupo Socialista, quien lo declaró como "estratégico".

Así lo ha señalado en la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno Insular, donde ha descartado, además, la posibilidad de paralización del proyecto: "No podemos parar la promoción privada de unos terrenos que son de un particular y cuya promoción le corresponde".

Estas declaraciones llegan después de que Plataforma Salvar Punta Blanca haya presentado alegaciones ante la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario en las que solicita anular la solicitud de ocupación del dominio público marítimo-terrestre promovida por Underwater Gardens International, S.L. (UGI), en el proyecto europeo 'Horizon Ocean Citizen'.

Dávila ha puntualizado que el proyecto fue "estratégico" para la anterior corporación insular, presidida por el Grupo Socialista, quién "sacó adelante" la declaración como Proyecto de Interés Insular, por lo que el expediente debe "tramitarse" a la espera de conseguir sus autorizaciones.

"El expediente se tiene que tramitar, y ahora corresponde ver si puede llegar a tener esas autorizaciones que dan las diferentes administraciones. Le corresponderá a Costas pronunciarse sobre este extremo, pero nosotros no somos ni defensores ni siquiera promotores de este expediente".